Предприятие по выращиванию и переработке ягод Very Berry было основано почти 20 лет назад. Сейчас оно является одним из лидеров латвийского рынка. Соки, изготавливаемые в Гауенском крае, пользуются популярностью даже среди жителей Объединенных Арабских Эмиратов. В свою очередь клюкву в сахарной пудре по-прежнему высоко ценят те, кто родились в странах бывшего СССР. Путь к лидерству был долог. Тем более, что конкуренты пытаются копировать новинки. И все-таки, немало вызовов еще впереди, рассказывает порталу Delfi владелица "Very Berry" Гундега Саушкина.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан всотрудничестве с DNB.



Предприятие было основано в 1998 году, а бренд "Very Berry" появился в 2011 году. Саушкина уверена, что теперь он хорошо знаком во всей Латвии. В прошлом году предприятие переработало более 200 тонн ягод и произвело около 170 тонн соков. Особое место здесь занимает клюквенный сок, спрос на который почти вдвое больше, чем на другие продукты. "Не знаю, почему. Просто латыши такие", — открыто говорит Саушкина.

Месяц назад "Very Berry" выпустило новую коллекцию соков в небольших стеклянных бутылочках с изображениями разных животных. В этом году фирма приобрела и собирается вскоре запустить новую упаковочную линию для напитков, гораздо более мощную, чем предыдущая. Оборот "Very Berry" в прошлом году составил почти 542 000 евро, а прибыль — свыше 16 000 евро.