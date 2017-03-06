Латвийское виноделие находится на начальном этапе своего развития, и местные виноделы осваивают это искусство уже в процессе работы. Именно так мастерам "Абавской винодельни" ("Abavas vīna darītava") удалось создать уникальные вина и сидр, которые добились признания как среди латвийских, так и среди зарубежных потребителей.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан в сотрудничестве с DNB.

Первые эксперименты с "напитком богов" хозяин "Абавской винодельни" Мартиньш Барканс начал в 2008 году. Тогда он в домашних условиях изготавливал вино из черной смородины. Идея о создании собственного вина возникла у него во время свадебного путешествия в Тоскану. Посещая небольшие местные винодельни, Мартиньш задумывался о том, как хорошо было бы иметь собственный виноградник и свое вино. "Я влюбился в мысль о том, что жизнь на селе может быть интересной, радостной, полной вкуса и общения. Если бы мы могли выращивать виноград и делать вино. Это была безумная идея, возникшая, возможно, под наплывом чувств и романтизма, как это бывает сразу после свадьбы", — вспоминает винодел.

Сейчас производство "Абавских вин" расположено в здании площадью 3000 квадратных метров в Арлавциемсе (Слампеская волость). В свое время в этом месте находилась фабрика овощных консервов. На момент покупки здание было в плохом состоянии, но постепенно его восстановили, и для производства стали использовать 1500 квадратных метров помещений. "Если бы пришлось все строить самим, потребовались бы миллионные инвестиции", — говорит Барканс. Он добавляет, что сперва дело начиналось в каморке на 30 квадратных метров. В этом году планируется отремонтировать ту часть здания, где, согласно местным легендам, во времена консервного цеха изготавливалось самодельное сладкое пиво. Тут будет оборудован магазин, и гости смогут к нему подъезжать по живописной дороге, ведущей через яблоневый сад.