Сеть заправочных станций "Virši–A" основана более 20 лет назад. За это время из двух заправочных под Айзкраукле она распространилась по всей Латвии, что позволяет конкурировать с международными гигантами. Год с небольшим назад руководство предприятия разработало новую стратегию развития, в рамках которой модернизируются действующие станции и строятся новые. По словам исполнительного директора "Virši–A" Яниса Приедитиса, в наши дни заправочная должна придавать сил не только машинам, но и людям.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан в сотрудничестве с DNB.

Понимание того, что должно быть доступно на заправочных, со временем заметно изменилось. Если когда-то главным было топливо, то теперь клиентам надо предлагать также еду, напитки и разные мелочи, которые могут пригодиться в длинных и коротких поездках, а еще чистые и приятные уборные, которые, чего уж скрывать, являются визитной карточкой хорошей заправочной. Приедитис подчеркивает, что этому уделяется особое внимание.

Думая об АЗС в Латвии, в голове тут же возникает несколько брендов. Исполнительный директор "Virši–A" подтверждает — конкуренция острая. Однако он оценивает это положительно, ведь условия вынуждают ставить конкретные цели. В прошлом году предприятия продало примерно 140 млн. литров горючего, что на 25% больше по сравнению с 2015 годом.

"Если посмотреть на прирост, я сказал бы, что мы растем очень сбалансировано. Конечно, в Риге мы растем быстрее, ведь здесь у нас исторически было только две станции, а сейчас число АЗС в Риге и под Ригой превышает десяток", — говорит он. В этом году руководство "Virši–A" хочет добиться как минимум такого же роста. Также предприятие продолжит развиваться в рамках новой концепции.

