Латвия может! Немцы полюбили колонки, которые производят в Екабпилсе

Сейчас в отрасли более серьезный кризис, чем в 2008 году, уверен владелец завода по производству дверей "Brodoor" Юрис Салдакс. Но это не значит, что нужно останавливаться. Как раз наоборот — нужно искать новые способы, как заработать. На заводе "Brodoor" производятся не только двери, которые можно приобрести в торговых центрах по всей Балтии, но и акустические панели и корпусы для колонок, которые высоко оценили торговцы в Германии.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан в сотрудничестве с DNB.

Фабрика по изготовлению дверей "Brodoor" размещается на площади 3000 квадратных метров на улице Малу в Екабпилсе, там, где расположены огромные ангары, дымят трубы, а перед глазами возвышаются горы древесины. Если войти внутрь, сразу ощущается запах дерева и слышен шум от пил, все как в столярном деле. Путь по созданию новых дверей начинается в одном конце ангара, где вырезают и склеивают листы древесины, а заканчивается упаковкой почти у самого выхода. "Производство продумано. Там есть четыре пресса, чтобы обеспечить нужный объем для обработки на следующем устройстве. Ни один процесс не затягивается", — рассказывает Салдакс.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В месяц предприятие изготавливает от четырех до пяти тысяч дверей, которые попадают к потребителям в странах Балтии и Германии. Крупнейшие клиенты "Brodoor" — это торговые сети, в том числе "Depo", "Krūza", "Kurši", "Senukai", но двери для конкретных объектов покупают и строительные фирмы. В прошлом году оборот "Brodoor" достиг примерно миллиона евро. Правда, глава предприятия этим показателем не слишком доволен. При этом он подчеркивает, что не считает оборот существенным показателем. Важнее делать продукты с большей добавленной стоимостью.