Отрасль информационных технологий (IT) находится в постоянном развитии, поэтому предприятия, которые выбрали IT в качестве направления своей деятельности, должны быть динамичными. Именно это слово точно характеризует латвийское предприятие Squalio, которое не только завоевало местный рынок, но и создало дочерние предприятия в восьми странах и получило приз IT-гиганта Microsoft как лучший партнер по сотрудничеству в Латвии в 2015 и 2016 году.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан в сотрудничестве с DNB.

Истоки предприятия относятся к 1997 году, когда было создано ООО DPA, которое сейчас входит в DPA grupа. В 2015 году группа разделило свою деятельность на два направления. В январе прошлого года в результате ребрендинга DPA превратилось в Squalio, главное направление работы которого — лицензирование программного обеспечения и облачных вычислений (cloud computing). Была создана также Squalio Cloud Consulting, обеспечивающая системы высоких технологий и управления бизнесом.

Сейчас рынок IT сильно изменился, если сравнить с настроениями 1990-х и началом 2000-х. Как рассказывает член правления и совладелец предприятия Сандис Коломенскис, в большой степени правила игры в отрасли диктуют "крупные игроки", в том числе Microsoft, Google, Amazon.

"Штучный товар, когда мы покупали ящик лицензий или компакт-диск с программным обеспечением, уже давно в прошлом. Теперь программное обеспечение часто невозможно купить таким способом. Сейчас все более или менее известно с эдаким привкусом сервиса". Поэтому Squalio предлагает клиентам модель оплаты лицензирования программного обеспечения, которую можно сравнить, например, с абонированием мобильного телефона или телевидения, то есть за программное обеспечение вносится ежемесячная плата. Также Squalio создало платформу самообслуживания place365.lv, где предприниматели могу приобретать программное обеспечение и получать консультации IT-специалистов.

Руководитель Accenture в Латвии Максим Егоров признает: "Другие местные IT-предприятия могли бы поучиться у Squalio тому, как открывать зарубежные филиалы, чтобы не работать только на местный рынок. Выход за границу открывает более широкие горизонты и позволяет ощутить дыхание мира, ведь все не вертится только вокруг нас". По его словам, Squalio — один из крупнейших партнеров Microsoft в Балтии.

Егоров отмечает, что в мире, в том числе в Латвии, есть ряд примеров, когда предприятия на базе продуктов крупного производителя создают собственные решения, которые продвигаются на рынке в сотрудничестве с производителем. "Желаю предприятию глубже продвигаться в этом направлении и не бояться экспериментировать. Интересное направление работы Squalio — биометрия. В сотрудничестве с искусственным интеллектом в будущем это может привести к созданию интересных проектов и услуг", — говорит глава Accenture в Латвии. Он подчеркивает, что такие предприятия как Squalio образуют экосистему, поэтому важно вкладывать средства в будущее, развитие и просвещение общества.