Латвия может! За пару лет стать 'довольно известным' лидером отрасли

Основанное в 2013 году предприятие "Erica Synths", производитель модульных синтезаторов, всего за несколько лет завоевало достойное место среди ведущих отраслевых игроков. Глава предприятия Гирт Озолиньш и его команда разработали десятки различных модулей, но идей по-прежнему полно, и уже вскоре предложение компании снова расширится.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан в сотрудничестве с DNB.

Модульные синтезаторы — это электронные музыкальные инструменты, проще говоря, ящики большего или меньшего размера, которые могут издавать всевозможные звуки. Это не синтезатор в классическом понимании — с клавишами и конкретными запрограммированными звуками. У модулей клавиши отсутствуют, есть только несколько выходов, которые можно соединять на свой вкус, а также переключатели, которые позволяют регулировать, например, громкость и темп. Различные модуляторы позволяют комбинировать, создавая свой персонализированный инструмент. Таким образом, музыкант может создавать какие угодно звуки, не ограничиваясь теми, чтобы были запрограммированы производителем. "Логика в том, что звук образуется по собственному усмотрению, нет установленных способов", — рассказывает Озолиньш.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В Латвии "Erica Synths" продало сравнительно небольшое количество инструментов, спроса здесь нет. Поэтому вся продукция отправляется на экспорт — в Европу, США и Азию. Как отмечает специалист фирмы по маркетингу Кристиана Васильева, в "географии" экспорта достаточно много экзотических мест.