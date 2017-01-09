Латвия - одна из 19 стран, где производят биореакторы

Биореакторы производят в 19 странах мира, в том числе в Латвии. Биореакторы производства а/о "Biotehniskais centrs" ("Биотехнический центр") используют не только в Восточной Европе, но и на Ближнем Востоке. Совсем недавно была осуществлена поставка в Иран, а также получен заказ из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме всего прочего, Biotehniskais centrs создал самый большой в мире биореактор с магнитным приводом.

Портал Delfi начинает серию статей "Latvija var!", которая будет посвящена латвийским предпринимателям. Они создают новые продкуты и завоевывают не только сердца латвийских клиентов, но и экспортные рынки. Проект поддерживает банк DNB.

В каком-то смысле биореакторы можно сравнить с особыми теплицами, где созданы все необходимые условия для развития микроорганизмов — например, бактерий или водорослей. Они применяются производстве пищевых продуктов, фармацевтике и многих других областях. Один из потенциальных клиентов в Сербии планирует использовать биореакторы в добыче полезных ископаемых.

Председатель правления и владелец Biotehniskais centrs Юрис Ванагс Юрис Ванагс уверен, что главные успехи компании еще впереди. Это подтверждает и полученный в конце прошлого года Приз в области экспорта и инноваций, а также доверие инвесторов. В октябре фонд ZGI Capital вложил в компанию 200 тысяч евро. Директор фонда Рудольф Кресе объяснил решение тем, что у компании есть потенциал и способность создавать новые продукты. В Biotehniskais centrs работают доктора наук, специалисты и программисты высокой квалификации, а 90% оборота в 2016 году компании принес экспорт.

"Чужие" дрожжи как угроза для реактора

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Выращивание микроорганизмов — сложный процесс, так как колебание всего в один градус может существенно помешать процессу. Поэтому у специалистов "Биотехнического центра" есть возможность подключаться к реакторам клиентов в режиме онлайн, чтобы про необходимости менять неправильно введенные параметры. Другая проблема — стерилизация биореакторов. Если в "теплице" для микроорганизмов поселится "чужой", то от тонкого процесса биосинтеза придется отказаться.

В прошлом году Biotehniskais centrs завоевал третье место на конкурсе "Приз в области экспорта и инноваций", организованном Латвийским агентством инвестиций и развития (в категории "Самый инновационный продукт"). Одним из членов жюри на конкурсе был заместитель ректора РТУ по вопросам бизнеса и инноваций Антон Кищенко. По его словам, компании есть куда расти, однако для представителя академической и научной среды Biotehniskais centrs особенно симпатичен. Поскольку воплощает возможность использования науки в предпринимательской деятельности.

"В самом реакторе вроде бы нет ничего сложного", — говорит Кищенко, добавляя, что Ванагс со своей командой "сумел удачно соединить его с системами управления и IT". Это позволяет точно настроить биореактор под нужды заказчика.

Клиента приманивают маленькие заказы

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Ванагс окончил физико-математический факультет Рижского Технического университета (РТУ). Однако он решил, что в физике "вряд ли придумает что-то новое", поэтому занялся исследованием, а вскоре и производством биореакторов. Теперь на его предприятии трудятся многие молодые специалисты, которых он встретил в РТУ, преподавая курс о биотехнологиях.

Biotehniskais centrs был создан в 1996 году, и сначала там работали всего три человека. Теперь он расположен на улице Дзербенес рядом с Латвийским Государственным институтом химии древесины. На предприятии работают 16 человек. Изначально предприятие предлагало услуги по автоматизации и параллельно производило лабораторные реакторы, но сейчас главное направление деятельности — производство биореакторов.

Первый пилотный реактор инженеры предприятия создали примерно в 2002 году, а через пять лет поступило предложение создать производство для российского предприятия, которое ранее использовало лабораторные реакторы Biotehniskais centrs. Создание завода стало большим вызовом, так как, по словам Ванагса, в то время "мы еще не были к этому готовы". Но все же проект состоялся, и в 2011 году из России поступил более крупный заказ — пришлось подключать в рамках единой системы несколько биореакторов. На данный момент восточный сосед Латвии является крупнейшим рынком сбыта продукции "Биотехнического центра".

"За год бывает один крупный проект, один средний и около шести-семи мелких", — рассказывает Ванагс. "Конечно, было бы идеально, если бы в год было два крупных проекта и десять небольших", — считает он. Крупные проекты являются не только доходными в финансовом плане. Они создают вызовы, которые помогают команде "не терять форму".

"Малые реакторы — это как удочки, на которые мы ловим крупных клиентов. Прибыль от малых реакторов символическая", — объясняет Ванагс свою бизнес-стратегию.

Кущенко нравится то, что компания сумела заметить спрос на одноразовые реакторы, изготовленные из синтетических материалов: "Самое трудное — дезинфекция. Это сложный и дорогой процесс. Однако он необходим для повторного использования реактора". В итоге Biotehniskais centrs начал предлагать одноразовые реакторы.

Оборот предприятия в 2015 году составил 1,2 млн. евро, прибыль — 13 000 евро, свидетельствуют данные Lursoft. "В плане оборота мы обязательно будем расти, а в плане числа работников не так быстро. Если бы у нас появился коллектив в 50 человек, то это совсем другой менеджмент. Мы делегируем часть работы другим предприятиям", — рассказывает Ванагс, подчеркивая, что партнеры выполняют работы, связанные с производством и изготовлением, а само предприятие занимается промышленными исследованиями, проектированием, программированием и поиском инженерных решений. Согласно информации Lursoft Ванагсу принадлежит 99% акций предприятия.

Крупнейший реактор с магнитным приводом в мире

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"Биотехническому центру" принадлежит три патента. Один из них выдан для особого биореактора с магнитным приводом. "Максимальный объем, где мы применяли магнитное притяжение, составляет 20 кубометров. Пока это крупнейший биореактор в мире, где используется магнитный привод", — объясняет Ванагс.

До сих пор магнитный привод использовали только в своих проектах, но цель предприятия — продавать запатентованную технологию другим производителям биотехнических устройств. "Таким образом мы надеемся выйти на рынки, куда при других условиях мы так легко не попали бы, в такие страны, где мы не видим возможности пробиться", — говорит Ванагс.

Как подчеркивает Ванагс, пробиться трудно на рынки тех стран, где существуют местные производители биотехнических устройств, например, Индии, Германии и США: "Географически мы находимся между Китаем и Германией, да и цена у нас тоже между ними, но даже чуть ближе к Китаю". Поэтому клиенты, которые ищут инновационные решения, но не могут себе позволить реакторы производства США или Германии, склонны выбирать латвийскую продукцию. Один из главных конкурентов "Биотехнического центра", особенно на конкурсах по закупкам в России, — это Южная Корея.

Один из рынков, на которые предприятие надеется пробиться в ближайшем будущем, — Латинская Америка. Правда, первый шаг для завоевания рынка — обретение партнеров по сотрудничеству (представителей) — зачастую становится сложной задачей. "Я планирую принять участие в одной выставке в Латинской Америке, чтобы оценить, понять ситуацию на рынках. Видно, что спрос на наши устройства есть", — излагает Ванагс планы на следующий год.

Отбросить то, что не получается

Отвечая на вопрос, какими были важнейшие уроки предприятия на 20 лет работы, Ванагс подчеркивает, что важно поверить в свои силы и не вестись на чужие обещания, а еще не бояться отбрасывать те направления деятельности, которые не приносят отдачи: "Если какое-то направление идет, а какое-то нет, надо просто постараться своевременно реагировать. Например, раньше у нас преобладала автоматизация, а биореакторы не шли. Поэтому мы развивали автоматизацию. Мы провели автоматизацию многих заводов, и спрос начал снижаться. Мы видели, что услуги по автоматизация экспортировать не можем, поэтому стали развивать биореакторы. Это направление можно было экспортировать".

"Хотелось бы, чтобы они перебрались в какой-нибудь индустриальный парк и модернизировали свою инфраструктуру. На начальном периоде это было не так важно. Однако производственные мощности ограничены", — полагает Кищенко.

В лаборатории на столе стоит прототип нового реактора, обдумываются планы по дальнейшему развитию реакторов магнитного привода и завоеванию различных экспортных рынков. Руководство полно решимости — главные достижения еще впереди.

Комментирует Лаурис Мациевскис, член правления и вице-президент DNB banka

"Обычно у коммерчески успешной инновации один источник — полное, детальное понимание какого-то процесса на протяжении многих лет. Как в этом случае, когда одна отрасль производства продуктов была изучена досконально, были установлены ее нужды и определены технические возможности удовлетворить эти нужды. По сути, инновация — очень консервативный, медленный процесс, результат долгого и тщательного труда. К ней приводит не общая теория, а знакомство с непрогнозируемым, неизмеряемым реальным миром.

Инновация позволяет хорошо заработать при условии, что она помогает решить какую-то экономически значимую проблему. Другими словами, предприятие не просто что-то улучшает и изобретает, но и находит платежеспособный спрос. В случае Biotehniskais centrs основой стал начатый еще в советские годы процесс, который можно было перенести на новые условия. К сожалению, в многих других сферах знания той эпохи сегодня уже применить невозможно. И все же мы можем надеяться на то, что у нас постепенно будет появляться все больше предприимчивых людей, которые все это время лелеяли свои идеи, а теперь создали что-то пригодное для коммерции. В отрасли производства оборудования у нас есть еще несколько тех, кто создает удивительные машины, и о них зачастую не знают даже многие коллеги по отрасли".