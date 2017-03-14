Кристина Худенко, DELFI
Паланга живет от сезона до сезона – сушит корюшку, шлифует янтарь и кормит туристов мясным хворостом под самодельное пиво. Почти век назад эти места на три года стали частью независимой Латвии, но потом литовцы обменяли их на край Акнисте. Вместе с курортом Литве достались приграничные куршские поселки Швянтое и Бутинга, где жили говорившие по-латышски рыбаки. Сегодня латышей в Паланге считаные единицы. Обитатели куршских дюн общаются между собой на диковинной смеси языков, а после литовской службы в лютеранском храме устраивают латышские песнопения. Воспетый Иосифом Бродским курорт остался и без евреев, хотя раньше числился в традиционных "местечках".
Ни русских, ни евреев. Через весь
огромный пляж двухлетний археолог,
ушедший в свою собственную спесь,
бредет, зажав фаянсовый осколок…
Так писал про Палангу 1960-х Иосиф Бродский, которому здесь установили памятный знак. Даже не верится, что это романтичное по весне и кипящее жизнью летом местечко можно было выменять на уголок в подвале латвийской карты.
В 1921 году Литва "выменяла" входивший в Каунасскую губернию район Акнисте на Палангу. Латвия претендовала на остров Роню, где жили лишь шведские рыбаки – кусочек суши отошел к более далекой Эстонии и назвался Рухну. В 1920 году Латвия получила от России станцию Пыталово с окрестностями и назвала место сперва Яунлатгале, а потом Абрене. После второй мировой Латвия осталась без этих земель – теперь там снова Пыталово, статус которого был окончательно закреплен пограничным договором 2007 года.
Портал DELFI изучает вновь ставшую актуальной тему изменения границ, пытаясь понять, как это происходило в странах Балтии в XX веке, как решались спорные моменты и как смена границы меняла жизнь простых людей.
Тем не менее, у Паланги и Акнисте немало общего. Некогда здесь были большие еврейские общины, и оба города полностью лишились этого колорита. И Паланга, и Акнисте омываются святыми источниками, у которых совершают загадочные языческие ритуалы. И там, и здесь латыши и литовцы некогда конфликтовали между собой, а сегодня органично и взаимовыгодно сосуществуют по обе стороны границ. А местные русские, которых в обоих краях подавляющее меньшинство, прекрасно владеют госязыками.
Эту памятную табличку установили четыре года назад на мостике через речку Раже рядом с центральной улицей Басанавичюс. Фото: Марис Морканс, DELFI/Mix Media Group
Два года назад на портале гражданских инициатив manabalss.lv в порыве посткрымской горячки был запущен сбор подписей за возвращение "Палангского края и морских территорий Латвии". Без успеха: собрали всего 186 подписей. В былые времена подобный клич получил бы бурный отклик среди жителей Латвии.
"Все это глупости!" - с ходу оценил идею глава клайпедского Общества латышей Atpūta Готфридас Тапиньш. Со звонка ему мы и начали свою путешествие в Палангу. Тапиньш заинтриговал сразу - не только редким именем, но и вводными словами: "Мы тут у моря живем, а как по краю льда ходим. Иногда кажется, что не нужны мы ни Латвии, ни Литве. Приезжайте – сами все увидите и узнаете".
Через пять часов тесный микроавтобус добирается из Риги в Клайпеду, и мы встречаем первого героя, который удивительно напоминает основателя курорта Сигулда князя Николая Кропоткина.
Готфрид родился в Швянтое в семье куршских рыбаков через год после войны. Его дед ушел в море и не вернулся. Дядя сбежал от советской власти за границу, а отцу из-за родственников за рубежом запретили выходить в море. Пришлось заняться прибрежной ловлей под Клайпедой.
"В нашей семье говорили по-латышски, – вспоминает Готфридас. – А в школе был только литовский. Было не просто, но справился. Мои дети знали латышский лишь пока бабушка была жива, а потом забыли".
В 13 лет Готфридас увлекся фотографией, а уже через год его снимки публиковали "Советская Клайпеда" и "Рыбак Литвы". Родственники гордились, но ни в пионеры, ни в комсомольцы мальчика не брали. "Куда, с таким-то именем? Мне даже не предлагал никто… – смеется Готфридас. – Но я и рад. Зачем?"
О литовцах Готфрид отзывается очень тепло: "Они всегда хорошо ко мне относились. Ну да, бывало, и zirgu galva звали ("конская голова"), но я не обижался, говорил: это ваш лучший комплимент, ведь лошадь – поумнее некоторых людей".
Так же радостно Готфридас вспоминает и свои армейские годы: "Служил я в прекрасном Ярославле. Офицеры обожали солдатиков из Балтии. При части были свои теплицы со свежими овощами и поросятами. Как-то к нам приезжала только спустившаяся с небес Валентина Терешкова – я ее фотографировал своим "Зенитом". Нас там и в цирк водили, и на концерт кубинской певицы, а однажды отправили в Волковский театр на мероприятие, где в президиуме сидели Гагарин и Николаев – я и их сфотографировал, а потом еще и выставку сделал в библиотеке".
В конце 80-х Готфридас стал одним из активистов движения за независимость и тут же поплатился рабочим местом в газете. Позже он создал две организации - Общество латышей Atpūta (названо в честь знаменитого журнала улманисовских времен, подшивку издания Готфридас бережно хранит) и ассоциацию "Балтийская уния". Много лет подряд Готфридас устраивает праздники Балтийского единства и культурные мероприятия, приглашает гостей и коллективы из Латвии. Он охотно говорит на литовском, латышском и русском: "Языки – это богатство, которое все время надо пускать в оборот. Ведь выучить язык тяжело, а забыть – проще простого", - считает Готфридас.
С гражданской активностью Готфридас не покончил и по сей день. Уже несколько лет подряд он организовывает пикеты за восстановление автобусных рейсов "по курземской стороне" - Клайпеда - Паланга - Руцава - Лиепая - Скрунда. "Такой транспорт ходил 45 лет в советское время. А теперь говорят - невыгодно. О каком единстве может идти речь, если мы не можем нормально ездить друг к другу в гости? – кипятится Готфридас. – Я собрал 145 подписей, делал запросы в министерства и Сейм, устраивал пикеты. Три года мы выходили под окна Клайпедской мэрии, а однажды встали в Руцаве, но невежливая полицейская сорвала плакат. Директор нашего автопарка обещала, что получит маленький автобус и запустит. Но пока все глухо. Что это за демократия, когда не автобус для человека, а человек для автобуса?"
Готфридас ведет нас на ежегодную ярмарку народных промыслов Kaziuko mugė в центре Клайпеды. Под балкончиком, с которого в 1939 году выступал с речью Гитлер, встречаем торговку "коровками" из Бауски. Здесь же и пипаркукас с литовскими именами. Конфеты не идут – сломались весы, а на пипаркукас имя "Готфридас" не числится.
В 1919 году в Паланге явно преобладало литовское население, но город все же стал частью Латвии. Как так получилось?
Здесь всегда сильно ощущалось взаимное проникновение народов. В своей статье "Латышские нацменьшинства в Литовской республике в 1918-1940-х годах" доктор исторических наук Эрик Екабсонс пишет о том, что латыши проникали на литовские земли на протяжении многих веков. Уже в XIII веке земгалы бежали сюда от крестоносцев. В XVIII-XIX веках руцавские латыши активно перебирались в район Бутинга-Швянтое-Паланга, пользуясь особым расположением к ним графа Тышкевича. В Кедайняе граф Тотлебен брал на разные должности и ремесленные работы только латышей. По легенде, крупный землевладелец края Скуодас-Сакиняс-Пикелю граф Нолде выращивал породистых собак специально для того, чтобы менять их на крепостных латышей из Курземе.
К концу XIX века во многих городах Литвы сформировались серьезные латышские общины, которые вели активную культурную жизнь с балами и театральными постановками, строили лютеранские храмы, открывали школы. В первую мировую многие вернулись на родину, особенно после провозглашения независимости Латвия. Но многие, в том числе куршские рыбаки, остались.
По словам профессора Екабсонса, несмотря на все Версальско-Рижские договоры, границы большинства стран Восточной Европы в то время были еще весьма подвижными. "Мечту новых государств - этнически чистые границы - реализовать не получалось. Экономика диктовала свое, поэтому споры порой перерастали в кровавые столкновения. Скажем, Латвия очень хотела получить Мажейкяй: латышей там уже почти не было, но тут был важный железнодорожный узел. Из-за него путь из Лиепаи в Ригу проходил по территории Литвы. Но литовцы были против и прогнали оттуда латышскую комендатуру", - говорит Екабсонс.
Все споры 1919-1921 годов решала латвийско-литовская комиссия по пограничным вопросам под руководством шотландского профессора лорда Симпсона. Латышские литовцы и литовские латыши сильно затрудняли переговоры.
В 1920 году Сейм Латвии принял решение о выселении определенных категорий иностранцев из страны. После выселения многих литовских работников из Риги и Лиепаи, Литва издала встречный указ - потребовала, чтобы ее покинули латвийские граждане. Им не разрешилось даже забрать имущество. В ответ Латвия сказала "прощай" всем литовским гражданам, въехавшим с сентября 1915 года. Им надлежало съехать в 24 часа. Лишь после такого ультиматума Литва приостановила высылку латышей, и взаимные претензии удалось преодолеть. В итоге Латвия получила Илукстский уезд и Акнистский край, Литва - получила Палангский уезд и Мажейкяйский железнодорожный узел. 31 марта 1921 года литовская армия вошла в Палангу и Швянтойский порт.
В те времена латыши активно возвращались на историческую родину, продавая свои литовские земли. Согласно переписи 1923 года, в Литве проживало 14 883 латыша с литовским гражданством (0,73% жителей), а также 1279 граждан Латвии. По воспоминаниям исследователя Авотса, который на велосипеде ездил по приграничным домам, "латыши были настроены патриотично и питались лучше литовцев".
В 1924 году был подписан договор о латышских школах в Литве и литовских - в Латвии. Они должны были быть созданы в самоуправлениях, где жило более 20 детей соответствующей национальности (если их было от 9 до 20, то латышский (литовский) нужно было преподавать как предмет). В 1937 году договор был разорван Латвией – литовские школы шло вразрез с национальной политикой в сфере образования… В 20-30-х годах в рыбацких поселках под Клайпедой на латышском говорили около 3000 куршей. Сейчас большинство ассимилировалось.
Если просеять швянтойский песок сквозь тонкое сито, то уже после первого встряхивания на поверхность выскочит немало любопытного. Именно из этого поселка родом семья Миколаса Орбакаса – первого мужа Аллы Пугачевой и отец Кристины.
Микелис Бальчус – современная швянтойская знаменитость: киношники про него снимают фильмы (например, недавний Vēju zeme), фольклористы записывают его рассказы и песни, историки пишут диссертации, археологи роют вокруг землю, а туристы любят отдыхать в желтом домике на живописной полянке излучины реки Швянтое. Она же Свентое – прусский вариант Святой.
Микелис Бальчус в своем музее. Фото: Марис Морканс, DELFI/Mix Media Group
В связи с этим названием у Микелиса немало версий. Главная записана в Ливонских хрониках: в этих местах увязли в болоте 13 крестоносцев. Другая связана с руцавским святым источником, который впадает в реку. "Святыми в языческие времена считались любые воды, которые текли навстречу солнцу, в том числе и морские, - смеется Микелис. - В них народ и лечился от всех болезней". Третья версия уходит корнями в каменный век. Когда в поселке шла мелиорация, отец находил в земле кусочки обработанного янтаря с дырочками – ритуальные изделия каменного века. "Не сглупил бы местный граф Тышкевич, купил бы у рыбаков янтарь и позвал бы ученых, стали бы мы раньше Нарвы родоначальниками неолитической археологической культуры. А теперь все в Эстонию за этим едут", – утверждает Микелис. Все свои "допотопные" экспонаты он бережно собрал в доме матери – это его музей.
Со своей женой Далей Микелис познакомился еще в школе. Она по отцу литовка. Смешанные браки в те времена еще были редкостью. "Как же это, две веры на одной подушке!" - говорили соседи маме Дали. Но она отвечала: договоримся. Сама она чудом осталась в Литве – ее деда с тетей угнали в Сибирь, когда Даля была "в животе".
Живописный домик Дали в Литве тоже оказался случайно, говорит Микелис: "До реки была Руцавская волость, на которую Литва претензий иметь не могла иметь – ни исторических, ни этнических. Ну, разве что экономическую. Литовцы хотели в Швянтое порт построить, взамен утраченной Клайпеды, а на одном берегу не получилось бы". Не получилось. Старый рыболовецкий порт так занесло песком, что проплыть в заводь можно лишь на плоскодонке. Вся надежда швянтойцев - на еврофонды: по евростандартам полагается по порту на каждые 50 км моря, чтобы корабли могли переждать бурю, а значит, есть шанс отстроить прекрасную "марину" для яхт со всей инфраструктурой.
Жизнь заставила Далю Бальчиене выучить латышский. Сперва сосед стал на улице читать ей латышские стихи про поцелуи – она не понимала, стояла и вежливо улыбалась, пока проходившая мимо латышка не пристыдила за нескромность. Потом приехавшая из Лиепаи знакомая спросила - "cik te īres maksa?" ("сколько стоит аренду?"), а Даля решила, что та просит приготовить кашу (tire) за деньги. В общем, с латышами жить – по-латышски разговаривать, решила она. И взялась за язык. Теперь для нее одно удовольствие гостить в Руцаве и Лиепае.
Предки Микелиса были куршскими рыбаками не менее трех веков. В списке палангских налогоплательщиков за 1679 год он нашел трех Бальчусов, которые платили за землю и возможность лова рыбы. Профессия временам была очень опасной. "Я просмотрел церковные книги за 70 лет, с 1835 года. 138 рыбаков не вернулись из моря, за то же время лишь одного унес конь, двое погибли в лесу, шестеро пропали, уйдя в город, и тринадцать были задавлены на субботнике".
При этом рыбный бизнес был не слишком прибыльным. Хорошие деньги можно было заработать лишь на контрабанде спиртного, говорит Микелис и, смеясь, демонстрирует нам десятилитровую флягу. В Литве водка была дорогой, а в Пруссии стоила копейки. В 1830 году в Вильнюсе за ведро водки брали шесть рублей, в то время как мужик в поместье за год зарабатывал восемь. К 1923 году, когда разница между ценой закупки и продажи спирта достигла 1500%, в контрабандный бизнес было вовлечено около 10 000 человек. Для самых ловких "шмугельников" данцигские миллионеры даже организовывали учения.
Его отец с дядей еще ходили в море. Сам же Микелис прорыбачил лишь год ("русские до 18 лет в море не пускали"), а как вернулся из армии, забросил. Не тянуло его в рыбацкие совхозы-колхозы, пошел в строители. Сегодня главный бизнес всех швянтойцев – сдача домов отдыхающим. Рыба и сельское хозяйство – хобби.
С языками в семье Микелиса – крутой замес. В советское время его сестра переехала работать в Лиепаю. Теперь не всегда понимает, что говорит брат: "В школе-то я учил литовский. Между собой мы говорим на старом руцавском диалекте, да еще и с литовским в прикуску, а сами руцавниеки и лиепайчане уже давно выучили рижский латышский. Вот и требуется перевод".
Раньше литовцы и латыши ездили друг к другу за покупками: латыши в Швянтое – за мясом, литовцы в Лиепаю – за промтоварами. После введения евро цены сравнялись. Теперь чаще навещают друг друга с культурными целями – то фестивали, то фольклорные мероприятия. "В нашем поколении латышский тут еще будет, - рассуждает Микелис. - Дальше – не знаю. Молодежи осталось мало – все в Англии-Ирландии уезжают. 10 лет назад проводили в школах опрос, хотят ли дети латышский кружок. Желающих нашлось лишь шестеро".
Литва была последней языческой страной Европы. Еще в конце XIV века жрица Бируте охраняла священный огонь на холме в центре нынешней Паланги. Там ее и увидел литовский князь Кястутис. Позже набожные графья Тышкевичи устроили в холме Бируте грот для молитв, реплику Лурдского. Туда привезли статую девы Марии.
В последние годы советской власти археологи раскопали в холме языческое капище. Деревянные идолы "работали" как палеоастрономическая обсерватория: в определенное время года (в дни Яниса и Юргиса) солнечные лучи сходились нужным образом, и можно было совершать культовые обряды. Археологи – как раскопали, так и закопали обратно. А сметливые литовские жемайтийцы воспользовались открытием: возвели на дюне Швянтое реплику капища – туристический объект Žemaičių Alka, к которому устремились на праздники окрестные язычники с факелами и янтарной пылью.
По словам Микелиса, коренные курши к такому балагану относятся скептически. Сами они с 1560 года исповедуют лютеранство и посещают церковь в Бутинге. Нынешнее здание храма – аж пятое по счету. Первое смыло море, последующие рушились под напором ветров.
С последним зданием связано множество легенд. Староста общины Эдвардас Брикманс рассказывает, что по официальной версии в 1817 году император приехал в Курземе и провозгласить отмену крепостного права. Руцавский пастор убедил его, что вольным крестьянам нужна церковь, на что выделили 4040 рублей серебром. По другой версии, в море тонуло судно, капитан дал обет, что, если останется жив, то построит церковь. Третий вариант – самый веселый: когда разрушилась старая церковь, паства дружно перебралась выпивать в ближайший кабак. Но однажды шторм сорвал с кабака крышу и перенс ее в это место.
Каждую вторую неделю пастор проводит богослужение на литовском, а потом все поют – по-латышски. Выходят под звон колокола, отлитого в Лиепае. "Иногда – вперед ногами", - смеется Эдвардас.
Есть и еще одна местная легенда. Говорят, именно из-за церкви латыши упустили Палангу. Референдум по поводу передачи края Литве хитрые графья Тышкевичи предложили провести в католическом храме. Латыши-лютеране туда попросту не пришли.
Штаб-квартира нашего гида по Паланге – директора Музея курорта Юратиса Ляховичуса - достойна отдельного описания. Это шикарно отреставрированная вилла "Анапилис", которую 118 лет назад главный граф Феликс Тышкевич подарил жене и матери его 12 детей Софии. Говорят, что она воспитала и трех его внебрачных отпрысков.
Вся история виллы связана с богемными посиделками: в былые времена здесь собиралась на чаепития местная знать и интеллигенция, в советские и постсоветские – вольные музыканты и художники. Говорят, где-то наверху была зеркальная комната, в которой проводились спиритические сеансы. Юратис в этом не уверен – известно, что Тышкевичи были набожными.
Возможно, потусторонние слухи были связаны с названием виллы: Анапилис у литовцев означает "тот свет". Некоторую метафизичность зданию придавал и уникальный инструмент, созданный из комнатки под крышей - орган ветра, система труб, которая время от времени выдавала такие трели, что у гостей дух захватывало. Увы, инструмент был поврежден войной и временем, чертежи не сохранились, а усилия реставраторов пока безрезультатны – орган не поет и даже не воет. Зато в отреставрированном концертном зале виллы акустика идеальна – здесь снова зазвучат концерты. Сам музей с интерактивными экспозициями заработает лишь в следующем году, а этим летом вилла примет под свою крышу коллекцию курортной моды Александра Васильева.
Деловой хватке бывших владельцев Паланги графов Тышкевичей могли позавидовать и современные бизнесмены. В XIX веке знатный род владел 99 поместьями на территории нынешних Литвы, Беларуси, Украины, Польши. Купив Палангу, Тышкевичи первым делом возвели под городом кирпичный заводик, к которому проложили три железнодорожных ветки: на пирс и к главным стройобъектам - дворцу и костелу. Излишки кирпича Тышкевичи морем возили в Лиепаю, а обратно пароход вез уже туристов, для удобства которых по одной из центральных улиц Паланги проложили узкоколейку. Тышкевичи также построили первую электростанцию и провели первую телефонную линию. Они же запустили по миру первые рекламные акции Паланги.
Усилиями графского рода город быстро стал любимым курортом польской и российской интеллигенции. "Просматривая списки приезжающих в Либаву (Лиепаю) и останавливающихся в гостиницах, мы были поражены их числом и почти всех считали приехавшими купаться в Либаве, - с удивлением констатирует в 1903 году газета "Либавский вестник". - Вместе с тем по справке оказалось, что все эти лица здесь только проездом – в Паланген или на Рижское взморье".
Первая мировая война стала началом конца знатного рода. В 1915 году немецкие орудия с моря сильно повредили костел и часовню дворца. Земельная реформа независимой Литвы сжала, как шагреневую кожу, землевладения Тышкевичей. Пирс и лес они сами подарили городу, парк вокруг дворца передали в аренду Обществу друзей Паланги. Переговоры с правительством Литвы о продаже другой части недвижимости не дали результатов – у литовцев не было денег. А тут и вторая мировая подошла. В советское время все добро национализировали. Дворец превратили в Музей янтаря.
По словам руководителя Музея янтаря Регины Макаускиене, после восстановления независимости объявился потомок графов, 80-летний Альфред Тышкевич. Он в свое время окончил Сорбонну, но жил в Варшаве и работал скромным служащим железной дороги. Тышкевич приезжал в Литву и официально передал дворец городу, получив почетное гражданство. В 2008 году он умер. Его единственный сын Адам, последний Тышкевич – врач, живет где-то между Италией и Флоридой.
Зато до сих пор живет и здравствует любимое увлечение Тышкевичей – янтарная коллекция. Ее главный экспонат – знаменитый Солнечный камень весом 3,5 кг - музей получил в подарок в 1970 году, от каунасского художника Костаса Толекиса. Несмотря на внушительную величину, камень дважды похищали. В первый раз это случилось в 1990 году. Сигнализация была такой несовершенной, что спрятавшийся в музее посетитель вынес за ночь всю коллекцию. Однако милиция шла по следу и через три месяца нашла все до единого кусочка в Вильнюсе.
По второму похищению можно было бы снять сериал. В 2004 году Солнечным камнем заинтересовались два брата из Клайпеды. Старший, как позже выяснилось, был болен шизофренией и буквально одержим янтарем. Однажды ночью братья насыпали шипов на дорогу, по которой поедет полиция, приставили к окну самодельную лестницу, вынесли камень и побежали к морю. Прошлись по воде, чтобы сбить со следа собак и закопали янтарь в дюнах. Через месяц стали звонить в музей, интересоваться, можно ли получить 20 000 литов за наводку. Полиция устроила обмен камня на деньги, после которого братьев задержали. В итоге один оказался в психбольнице, а другой – в тюрьме.
Два года назад дворец-музей был отреставрирован, и сейчас сюда приезжает 100-110 тысяч посетителей в год. Аудиогид предлагает экскурсии на семи языках. Латышского среди них нет.
Сегодня уже никто не сомневается: литовская ориентация Паланги была лучшим решением. Юратис Ляховичус доказывает это по пунктам.
"Берем историю. Паланга отошла к Литве после Мельнского договора в 1422 году. Что такое Курляндское герцогство? Вассал Великого княжества Литовского. Лишь после раздела Речи Посполитой оно отошло России. А как вообще Паланга оказалась в Курляндии? У немецких баронов были родственные и экономические связи с Мемелем (Клайпедой), а тут в промежутке мешается литовская Паланга, принадлежавшая Ковенской губернии. Маленький лоббизм… и Паланга - часть Курляндской губернии.
Дальше. Если бы Паланга осталась в 1921 году в Латвии, ее курортная история могла закончиться совсем по-другому.
Туристы бы ездили в Юрмалу, а швентойским рыбакам не давали бы выходить в море.
При Литве город рос как на дрожжах. В 1953-м году в Паланге жило 3-4 тысячи жителей, а в Швянтое – еще 500-700. Советский генеральный план развития курорта предусматривал, что сюда будут приезжать до 10 000 туристов одновременно. Сегодня в Паланге со Швянтое только постоянно живет 17,5 тысяч человек. А сколько тех, кто не зарегистрирован, кто имеет тут второй дом? Ну, а желающих отдохнуть в Паланге так много, что сами литовцы уже скупили латвийскую Папе, чтобы хоть там полежать на солнышке в тишине".
Латышей среди постоянных жителей Паланги осталось совсем немного: с 1927 по 2017 год в городе были зарегистрированы 34 латыша, за последние два года – два. Еще скромнее дела со другой группой населения - евреями. Некогда они населяли всю западную часть города, под них основали купеческую гильдию, они держали большинство городских лавок и предприятий услуг – от мясных и чайных до кинотеатра и дизельной электростанции.
Самыми колоритными были так называемые "янтарные жиды", размаху которых писатель Николай Лесков в 1885 году посвятил целое эссе "О рижских прелестницах и о благословенных браках", в котором подробно расписал, как палангские торговцы янтарем в Риге "вникали в ситуацию" высланных туда из Петербурга "женщин известной категории". И предлагали им перебраться через Палангу в Кенигсберг и Данциг, где "никогда не прекращается спрос на красивых и доступных женщин любой национальности".
Судьба этой роскошной "янтарной нити" была трагичной. Весь еврейский город Паланги – порядка 180 деревянных жилых домов и еще 190 построек – сгорел в пожаре 1938 года. Устояли лишь кирпичные синагоги, но и они не дожили до наших времен – в советское время на их месте построили универмаг. Уцелевшие в пожаре евреи погибли в Холокосте. Их расстреляли в окрестностях Паланги.
Большинство жителей современной Паланги трудится в сфере услуг и строительства. Средняя зарплата – 500 евро. На 17,5 тысяч жителей - шесть школ, в которых русский язык – самый востребованный второй иностранный, и шесть детсадов, в которых нет очередей.
Город с бюджетом в 20 млн евро живет с подоходных налогов, налога на растущую в цене недвижимость, платы за аренду земли, платы за парковку (с 15 мая по 15 сентября) и курортного сбора - 1 евро за ночь с гостя старше 18 лет… Помогают еврофонды – деньги выделили на реконструкции музеев, парков, концертного зала, спорткомплекса.
Полмиллиона платит в казну дает нефтетерминал Бутинга, который арендует здесь землю. Сама "труба" – составная часть Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода, которым до 2006 года управляло дочернее предприятие российского ЮКОС, а теперь – польский ORLEN.
Туристический сезон открывают в середине мая, закрывают - в середине сентября. Вроде бы не густо, но работницы мэрии выразительно поднимают глаза к небу: они рады, что есть возможность отдохнуть от бесконечного людского муравейника. Ведь за сезон Паланга развлекает более миллиона туристов – и это только те, кто провел хоть одну ночь. Тех, кто приезжает на день, и не сосчитать. В сезон приходится привлекать стражей правопорядка со всех окрестных краев, а поработать в Паланге съезжается молодежь со всей страны. Даже в несезон подешевевшие гостиницы загружены на 50-60%. А на праздники, выходные и фестиваль корюшки – снова все переполнено. Большинство туристов - литовцы. Следующими по численности долгие годы шли россияне, но в последнее время их отбросило в хвост ТОП-10. Сейчас здесь гораздо чаще можно встретить туристов из Латвии, Польши, Беларуси, нередко – немцев и скандинавов.
22-летняя Лина работает официанткой, но мечтает уехать в университет в Италии. И, возможно, остаться где-то за границей
22-летняя Лина работает официанткой в ресторане A-petit - одном из немногих, который полон круглый год. Место – отличное, кухня - отменная, рядом – мэрия. Лина работы не боится – она в курортном бизнесе с семи лет: начинала со старшей сестрой продавать на пляже сувениры, чебуреки и мороженое, потом перешла на более выгодную торговлю газетами. Половина ее одноклассников промышляла тем же.
Лина говорит, если еще 7 лет назад существовал термин "Мачучу Паланга" (бабушкинская Паланга): старушки с табличками стояли по дорогам и сдавали комнаты отдыхающим. Теперь они предпочитают сдавать свободный угол приезжим сезонным рабочим. С туристами церемониться и считаться надо, а сезонные, пусть и платят поменьше, зато у них все по графику - поспали, помылись, ушли.
Два последних лета Лина отработала в Греции – говорит, там можно за месяц получить 1000-1200 евро, не перерабатывая. В Паланге обычно хозяева платят минимум, остальное – чаевые. Впрочем, местом девушка очень довольна. Три выходных, клиенты - щедрые, особенно если это выпившие, русские или скандинавы. Собственно, и место свое Лина получила, потому что понимает по-русски – учила его несколько лет в школе.
Лина выучилась на бухгалтера в Клайпеде. Ей хотелось бы жить на родине, но она со вздохом признается, что будущего тут не видит - на магистра по международным финансам хочет учиться в Италии. Не исключено, что где-то там и осядет.
Лина грустно смотрит на нас своими небесно-голубыми глазами, и мы вспоминаем текст объявления в газете, которое накануне прочел нам Юратис: "О синеокая, которую я увидел в поезде! Как мне тебя найти?! Я знаю, что ты вышла в Паланге. Приходи к гроту любви у горы Бируте…"