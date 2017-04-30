Больше всего кандидатских списков на муниципальные выборы подали национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), "Согласие" и "Единство", свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Помимо общих списков с другими партиями, ВЛ-ТБ/ДННЛ подало на выборы 61 список общим числом 952 кандидата, "Согласие" — 48 списков, в которых 625 кандидатов, "Единство" — 46 списков, в которых 783 кандидата.

Входящий в Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) Крестьянский союз Латвии подал на выборы 39 списков, в которых 631 кандидат, СЗК — 35 списков, в которых 647 кандидатов, Латвийское объединение регионов — 30 списков, в которых 496 кандидатов. Вторая входящая в СЗК организация — Латвийская Зеленая партия — подала на выборы 25 списков, в которых 405 человек.

Некоторые из упомянутых партий, как и другие политические организации, участвуют в выборах в составе различных объединений — в целом это 31 объединение общим числом 603 кандидата.

Также в муниципальных выборах будут участвовать избирательные объединения, которые подали 98 списков общим числом 1002 кандидата. В целом на предстоящих 3 июня выборах баллотируются 8940 кандидатов по 594 спискам.