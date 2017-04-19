На предстоящих муниципальных выборах КСЛ будет стартовать в 33 самоуправлениях, а Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — почти в 90 муниципалитетах.

В настоящее время в рядах КСЛ состоят 1500 человек, в рядах Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) — 790 человек, плюс члены партнерских региональных организаций "Латвии и Вентспилсу", Лиепайской партии и Ливанской партии — в целом это около 3000 членов.

На предыдущих выборах представители СЗК получили поддержку избирателей в 83 муниципалитетах, 39 из 119 краевых и городских дум возглавляют представители СЗК, в том числе семь членов КСЛ.

Бригманис отметил, что СЗК до сих пор не везло на выборах в Рижскую думу. На предыдущих выборах в столице КСЛ и ЛЗП стартовали по отдельности и не сумели преодолеть 5%-ный барьер, хотя общее набранное ими число голосов позволило бы пройти в столичную думу. В этом году обе партии на выборах в Риге участвуют с общим списком, лидером которого является председатель правления СЗК Арманд Краузе.