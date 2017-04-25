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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продлила срок подачи кандидатских списков на выборы в пяти самоуправлениях — Лубанском, Паргауйском, Рундальском, Вайнедском и Вараклянском краях, где в установленный срок было подано только по одному списку.