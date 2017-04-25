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LETA |
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продлила срок подачи кандидатских списков на выборы в пяти самоуправлениях — Лубанском, Паргауйском, Рундальском, Вайнедском и Вараклянском краях, где в установленный срок было подано только по одному списку.
Согласно закону о выборах в городскую и краевую думу, срок подачи списков продлен на 10 дней — до 4 мая.
По предварительным данным, в выборах самоуправлений 3 июня будут участвовать 8883 кандидата из 588 списков.
На выборах предстоит избрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений, таким образом, на одно депутатское место в среднем претендуют пять кандидатов.