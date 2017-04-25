По его словам, на эти выборы подано больше кандидатских списков. На данный момент зарегистрировано 586 списков, и еще восемь принимаются.

Никаких больших новостей в поданных списках нет. Соотношение мужчин и женщин изменилось незначительно и составляет 60% на 40%. Средний возраст кандидатов — около 40 лет. Самому младшему 18 лет, самому старшему — 88.

Особенность в том, что меньше кандидатов выбрали возможность не называть свою национальность. Ранее это было 25%, на этой раз — 16%, сказал глава ЦИК.