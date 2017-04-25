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LETA |
"Я хотел бы выразить надежду, что явка избирателей на предстоящих выборах в самоуправления вырастет по крайней мере пропорционально количеству поданных списков кандидатов в депутаты", — заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.
По его словам, на эти выборы подано больше кандидатских списков. На данный момент зарегистрировано 586 списков, и еще восемь принимаются.
Никаких больших новостей в поданных списках нет. Соотношение мужчин и женщин изменилось незначительно и составляет 60% на 40%. Средний возраст кандидатов — около 40 лет. Самому младшему 18 лет, самому старшему — 88.
Особенность в том, что меньше кандидатов выбрали возможность не называть свою национальность. Ранее это было 25%, на этой раз — 16%, сказал глава ЦИК.