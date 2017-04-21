Как пояснил глава парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис, Берзиньш дал согласие на участие в выборах, и партийный список будет подан в Центральную избирательную комиссию в эту пятницу.

В свою очередь, первым номером, то есть кандидатом в мэры, от СЗК является Арманд Краузе.

Андрис Берзиньш — первый после восстановления независимости Латвии президент, который отказался идти на второй срок. В 2011 году его в соперничестве с только что издавшим "Распоряжение №2" Валдисом Затлерсом избрал уже практически распущенный 10-й Сейм.