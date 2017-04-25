Берзиньш стал наиболее критикуемым президентом с момента восстановления независимости — в 2014 году порядка 400 известных в определенных кругах Латвии людей подписались под письмом с призывом оценить свои способности на посту главы государства. Однако член правления СЗК Аугустс Бригманис не считает, что тогдашняя критика может негативно отразиться на результатах июньских выборов.

"Стоит вообще посмотреть, кто его критиковал и ругал. Достигли ли они сами хоть чего-то в жизни. А вот у г-ну Берзиньшу есть, что показать", — пояснил Бригманис.

"Он достаточно известен и в своем роде уважаем народом. Даст ли это что-нибудь? Будет зависеть от того, начнет ли Берзиньш активно участвовать в кампании или ограничится тем, что его имя есть в списке", — считает политолог Ивар Иябс. "Не знаю, можно ли сказать, что он обладает огромной притягательностью, но и причин полагать, что он кого-то отпугнет от списка СЗК, тоже нет", — отметил он.