Он отметил, что прямых доказательств этому нет, но есть вероятность, что будут предприняты попытки скомпрометировать кандидатов, будет распространяться пропаганда. "Важно, чтобы в публичном пространстве была дискуссия о том, что является ложью, что такое фейковые новости. Так можно сделать эти инструменты менее действенными", — сказал Майзитис.

В Латвии может произойти нечто подобное Америке, где были взломаны и распространялись электронные письма кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Политики и журналисты должны быть очень внимательными, сказал Майзитис.

Он также отметил, что спецслужбы Латвии располагают достаточными ресурсами для борьбы с такими явлениями.