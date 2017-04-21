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LETA |
Лиепайская партия подала на муниципальные выборы в Лиепае список из 18 кандидатов во главе с нынешним мэром Улдисом Сесксом.
Под вторым и третьим номером баллотируются заместители председателя думы Гунар Ансиньш и Вилнис Витковскис. В список вошли и другие депутаты Лиепайской думы, а под девятым номером на выборах стартует футболист Марис Верпаковскис.
Партия планирует создать в городе 2000 новых рабочих мест, десять новых фабрик и три логистических комплекса, обеспечить 150 новых мест в детских садах и бесплатные обеды, модернизировать все школы и обеспечивать регулярное авиасообщение из Лиепайского аэропорта.