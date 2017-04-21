Под вторым и третьим номером баллотируются заместители председателя думы Гунар Ансиньш и Вилнис Витковскис. В список вошли и другие депутаты Лиепайской думы, а под девятым номером на выборах стартует футболист Марис Верпаковскис.

Партия планирует создать в городе 2000 новых рабочих мест, десять новых фабрик и три логистических комплекса, обеспечить 150 новых мест в детских садах и бесплатные обеды, модернизировать все школы и обеспечивать регулярное авиасообщение из Лиепайского аэропорта.