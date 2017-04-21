Избранный в Сейм член Союза зеленых и крестьян (СЗК) экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс на муниципальных выборах в Даугавпилскую городскую думу стартует в качестве локомотива другой партии — "Нашей партии".

Вторым номером в списке выступает бывшая заместитель мэра Даугавпилса, директор Даугавпилского медицинского колледжа Ливия Янковска, а третьим — руководитель технического отдела Даугавпилского коммунального управления Игорь Прелатов. Всего в списке 18 депутатов.

Как в репортаже из Даугавпилса ранее писал Delfi, даугавпилские депутаты СЗК не пожелали быть в одном списке с Эйгимсом, поэтому в партии позволили ему баллотироваться в компании с другими людьми. Тем более, что "Наша партия" и Ливия Янковска не чужды Эйгимсу — они вместе работали в 2009 году (тогда Эйгимс и Янковска входили в ЛСДРП), а в 2013 году Янковска баллотировалась как лидер "Нашей партии". Годом позже она попыталась пройти в Сейм от Регионального объединения. Эйгимс попал в парламент от СЗК.

По поводу решения после семи лет работы в Сейме вернуться в Даугавпилсскую думу, Эйгимс говорит так: пообщался с даугавпилчанами, которые убедили вернуться. Так он и решил. Правда, политик добавляет, что через год состоятся новые выборы Сейма, поэтому "будет видно".

"Под покровительством Эйгимса создан портал Din.lv. Под этим названием выходит и печатное издание, которое он лично доставляет в публичные места и избирателям. Длинные интервью с Эйгимсом звучат и на местной радиостанции Alise Plus, где его монологи порой балансируют на границе этических нарушений", — пишет Delfi.