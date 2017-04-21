В одних самоуправлениях местные лидеры сотрудничество с нацобъединением приветствуют, в других смотрят на него с опаской. Еще до начала подачи списков руководители земгальских муниципалитетов рассказывали, что в регионе активизировалось ВЛ-ТБ/ДННЛ, которое ранее в этих краях в выборах не участвовало.

Один из лидеров нацобъединения Имант Парадниекс поручил активистам ВЛ-ТБ/ДННЛ найти в регионе людей, которые могли бы участвовать в выборах по списку нацобъединения.

Всего к вечеру четверга на выборы был подан 231 список. Списки подали 29 партий и их объединений, 14 незарегистрированных партийных объединений, а также 33 объединения избирателей.