Партия No sirds Latvijai (NSL) в четверг 20 апреля подала в Рижскую избирательную комиссию список кандидатов на муниципальных выборах, в который включены 63 человека.

Под первым номером на выборах баллотируется соучредитель общества "Народное движение No sirds Latvijai" Диана Новицка. Также лидерами списка являются директор 3-й Рижской государственной гимназии Андрис Приекулис и ассоциированный профессор Латвийского университета Дита Ниманте.

Как заявила Новицка, партия на выборы идет с четкой целью повысить привлекательность города и благополучие рижан. NSL призывает по-новому оценить потенциал Риги и прагматично подойти к решению хозяйственных вопросов, чтобы сделать жизнь в столице удобнее и лучше.