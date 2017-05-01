В муниципальных выборах в июне этого года примет участие множество известных в обществе людей - бывших и действующих спортсменов, актеров и телеведущих, сообщает передача LNT Ziņu TOP 10.

В Риге в общий список Латвийского регионального объединения и партии "Для развития Латвии" вошли баскетболистка Анете Екабсоне-Жогота, режиссер Андрей Жагарс и модельер Индра Салцевича. В Озолниекском крае в списке партий фигурирует хоккеист Микелис Редлихс, в Вентспилсе (в общем списке с "Единстве") - актер театра Гатис Гага.

Волейболист Мартыньш Плявиньш стал кандидатом от "Союза зеленых и крестьян" в Риге. Вместе с ним в списки вошел еще один бывший олимпиец, сын легендарного спортсмена Яниса Лусиса - Волдемарс Лусис. В Лиепае бывший футболист сборной Латвии Марис Верпаковскис идет на выборы в списке "Лиепайской партии".

Кандидатами от Национального объединения в Риге стали биатлонист Гундарс Упениекс и бывшая телеведущая Анна Кримеле, в Резекне - поэтесса и публицист Анна Ранцане, в Алое - актер театра Дайлес Лаурис Дзелзитис. От ЛСДРП в Рижскую думу попытается попасть популярный актер Рудольф Плепис.

Некоторые партии - например, "Согласие" или "Единство" - больше не увлекаются включением в списки знаменитостей, сообщает LNT. Следует, однако, отметить, что в списке "Согласия" немало кандидатов, которые до прихода в политику работали в СМИ. Впервые в список вошел Александр Шунин, в недавнем прошлом - тележурналист.

"Профессиональные политики просто непопулярны, - заявил передаче политолог Ивар Иябс. - Для того, чтобы немного раскрасить свой список, идет поиск людей из других сфер. Сценарии, конечно, могут быть разными. Есть люди, которые стали кандидатами только потому, что кто-то хлопнул им по плечу и сказал: "Тебе что, трудно? Все равно ничего не получится, а мы будем выглядеть красивее". Есть и такие, кто на самом деле на что-то претендует. Например, Рудольф Плепис, который выдвигает кандидатуру уже в который раз, скорее всего, не будет занимать какой-либо пост. И жаль. Я, например, большим удовольствием посмотрел бы на Рудольфа Плеписа, который копается в бумагах и пытается что-то ответить про Rīgas satiksme".

Выборы в самоуправления в Латвии пройдут 3 июня.