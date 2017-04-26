Все крупные партии на предстоящих выборах в самоуправления проявляют интерес к Латгале, отметил политолог, совладелец агентства Mediju tilts Филипп Раевский.

Он считает Латгалию основной интригой июньских выборов. В контексте предыдущих выборов есть ощущение, что политические силы хорошо осознают электоральный ресурс этого регионе, который до сих пор не освоен. "Ни одна партия не может сказать, что у нее в Латгалии сильные позиции", — сказал Раевский.

Партии заинтересованы в успехе в этом регионе, поэтому в Латаглии ожидается борьба за власть, добавил он.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут 3 июня. В двух крупнейших городах Латгалии — Даугавпилсе и Резекне — подано соответственно 13 и 11 списков. В отдельных краях региона представлены почти все политические партии общенационального уровня, также в борьбе за власть будут участвовать местные политические организации.