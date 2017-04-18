Партии "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР) во вторник, 18 апреля, представили программу для муниципальных выборов в Риге. Одно из обещаний - создание принадлежащей городу сети аптек в медицинских учреждениях.

"В таких аптеках будет обеспечена минимальная наценка на лекарства, что невозможно сделать в частных аптеках, цель которых - получение прибыли", - заявил мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

"Дороговизна медикаментов и их недоступность для многих групп рижан - это острая проблема", - пояснил он, добавив, что муниципальные аптеки будут открываться во многих учреждениях самоуправления: в 1-й Рижской больнице, Рижском роддоме и муниципальных поликлиниках. "Частный бизнес и надзирающие за конкуренцией ведомства, как видно, не могут решить эту проблему", - сказал мэр.

В обеих партиях уверяют, что для создания сети аптек Рижская дума воспользуется своими правами и все будет проходить согласно правилам Кабинета министров.

Напомним, что Рижская дума уже удостоилась критики за деятельность в сферах, в которых частные предприятия обеспечивают достаточный уровень конкуренции. Один из ярких примеров - фирма Aqua Riga, "дочка" Rīgas ūdens, которая намеревалась заниматься торговлей бутилированной водой.

Aqua Riga была учреждена в 2012 году. Тогда Нил Ушаков пояснял, что благодаря этому предприятию Rīgas ūdens сможет за 10 лет заработать 4,6 млн евро. Однако Aqua Riga по-прежнему работает с убытками. В 2015 году убытки фирмы составили 33,5 тыс. евро.