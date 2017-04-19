ак сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, "Согласие" в Вентпилсском крае подало список из четырех кандидатов. В него вошли предприниматель, председатель Вентспилсского отделения "Согласия" Сергей Галавецкий, оператор ООО "LatIgMa" Анита Эглите, член правления ООО "AlexD" Александр Данилевич и монтер "Латвияс дзелцельш" Александр Иванов.

"Согласие" намерено в Вентспилсском крае способствовать привлечению фондов ЕС и других средств в проекты, создающие рабочие места, поддерживать семьи с детьми, сохранить в крае все культурные и образовательные учреждения, открыть центры досуга для детей и молодежи.

Ранее в Вентспилсском крае активны были только две политические силы — "Единство" и Союз "зеленых" и крестьян.