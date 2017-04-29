Среди кандидатов на выборы в местные самоуправления Латвии — представители 19-ти национальностей, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Среди кандидатов количество латышей составляет 6916 человек, русских — 330, а 1532 человека не указали свою национальность. При этом отмечается, что в выборах среди кандидатов — лица 19-ти национальностей.

Также известно, что 5461 кандидатов (61%) — это мужчины, а 3482 (39%) — женщины. Средний возраст кандидатов — 45,6 лет, самому пожилому — 88 лет, самому молодому — 18 лет.

Большинство кандидатов — возрастом 41-50 лет (25,7%) или 51-60 лет (25%). Молодежь возрастом от 19 до 30 лет составляет 13,7% от общего числа кандидатов. Самые малочисленные возрастные группы — 18-летние и претенденты свыше 80 лет (по 0,1% от всех кандидатов).

В целом в выборах в местные самоуправления заявлены 8943 кандидата по 594 спискам.