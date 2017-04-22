На места в Рижской думе будут претендовать кандидаты от партий "Согласие" и "Честь служить Риге", "No sirds Latvijai", "Евроскептики — Партия действия", Латвийская социал-демократическая рабочая партия, Новая консервативная партия, Латвийское объединение регионов вместе с партией "Для развития Латвии", национальное объединение "ВЛ!"-"ТБ"/ДННЛ, Союз "зеленых" и крестьян, "Единство" и "KPV LV".

Всего по этим десяти спискам заявлены 553 кандидата, из которых 68% — мужчины, средний возраст кандидатов — 45,9 года.

Списки для участия в муниципальных выборах можно подавать до 24 апреля.

Выборы в латвийские самоуправления пройдут в июне 2017 года.