Претендовать на места в Рижской думе в ходе муниципальных выборов будет целый ряд латвийских спортсменов, свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) включил в список волейболиста Мартиньша Плявиньша. Плявиньш является бронзовым призером летних Олимпийских игр 2012 года по пляжному волейболу. В настоящее время он занимается и классическим волейболом в клубе Poliur/Ozolnieki и принимает участие в финальной серии игр чемпионата Латвии. СЗК в свой список включило еще одного олимпийца – сына известного копьеметателя Яниса Лусиса – Волдемара Лусиса, который сейчас занимается бизнесом.

Участники Олимпийских игр включены и в списки других партий, которые будут претендовать на места в Рижской думе. В общем списке Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии" значится имя баскетболистки Анете Екабсоне-Жоготы. От национального объединения VL!- ТБ/ДННЛ в Рижскую думу баллотироваться будет биатлонист Гундарс Упениекс, по списку объединения "Согласие"/"Честь служить Риге" пойдет бывший олимпиец Ефимий Клементьев (гребля на каноэ).