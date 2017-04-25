Foto: LETA
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Бюро по защите Сатверсме (БЗС, латвийская контрразведка) объявило о намерении проверить, не работали ли в свое время заявленные на муниципальные выборы кандидаты в депутаты на КГБ ЛССР. Как сообщает LETA, этим займется Центр документирования последствий тоталитаризма.
В БЗС пояснили, что в муниципальных выборах не имеют права участвовать бывшие или действующие сотрудники служб разведки или контрразведки других государств, бывшей ЛССР или СССР. Отчет о кандидатах будет направлен в Центральную избирательную комиссию.
Выборы самоуправлений назначены в первую субботу июня, на них предстоит выбрать депутатов в думы девяти городов и 110 краев Латвии, в общей сложности 1614 депутатов.