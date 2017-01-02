Как мы (и наши читатели) провели 2016 год

В конце года принято отчитываться о проделанной работе. Мы тоже хотели отчитаться, а потом со спокойным сердцем под звон бокалов отпраздновать Новый год. Но не все так просто. Календарь в этом году настолько бесчеловечный, что нам (и вам - извините!) прямо от новогоднего стола придется вернуться к работе...
И все же мы - буквально на бегу - хотим подвести итоги. За этот год мы опубликовали 33 832 статьи на русском языке, то есть что-то около 92 с половиной статей в день. На латышском, кстати, опубликовано чуть более 60 000. Вряд ли кому-то, в том числе и главному редактору,удалось прочесть все. С другой стороны, это и не нужно. Мы старались писать обо всем, что важно и интересно, для самых разных читателей. И вот, что они читали, комментировали и "лайкали".
Чем интересовались читатели Delfi в 2016 году? Короткий ответ - всем. От политики до"Дома-2", от практической, полезной информации о новых законах до гороскопов. Мы бы соврали, если бы сказали, что всегда знаем, что будут популярным и читаемым, а что - "неполетит". Выбор читателей нередко нас по-настоящему удивляет. Непредсказуемость - ещеодна приятная сторона нашей работы, и за это мы должны сказать спасибо вам, дорогиечитатели.
1. Комиссия: СССР нанес экономике Латвии ущерб на 185 млрд. евро, демографии — на десятки миллиардов - 313 705
6. "Вы ведете незаконную хозяйственную деятельность". Как СГД охотится на тех, кто по-тихому сдает квартиру - 167 009
10. Три дня в океане и 100 километров вплавь. История самого дерзкого побега из СССР - 135 754
С комментариями все еще сложнее. О чем говорит большая цифра после заголовка статьи? О том, что в комментариях идет жаркий спор? Анонимусы ведут полночные беседы?Комментаторы дополняют статью более свежей информацией? Не соглашаются с позицией автора? Пока не зайдешь - не узнаешь. Поэтому, в общем-то, самой комментируемой статьей может быть примерно любая. Технически в 2016-м году топ-3 был таким. Выводы делайте сами.
Для начала несколько цифр. На нашу страницу подписано более 143 000 человек, и мы по-прежнему на первом месте среди латвийских СМИ (и снова - спасибо вам за это!). За год мы опубликовали почти 13 000 постов, в среднем 35 в день, а вы поставили под ними около трех миллионов "лайков" (а также "суперов", "ха-ха", "возмутительно" и т.д.). Сколько лайков собрали наши публикации в ваших лентах, не знает никто.
1. Ушаков обжаловал штраф за русский язык: на Facebook закон Латвии не распространяется (7 056)
2. 80 лет Маэстро. Раймонд Паулс: "Может я и старомоден, но иногда старые модели намногодороже новых!" (5 625)
3. Госсекретарь МВД: ни один беженец не согласился ехать в Латвию (5 149)
4. Латвия приняла 23 беженца. В стране остались двое — остальные уехали (4 652)
5. Латвийские бобслеисты сотворили сенсацию и стали чемпионами мира (3 246)
В этом году мы наконец-то завели себе профиль в Instagram - просто потому, что нужно же где-то публиковать красоту, которую мы время от времени видим вокруг. Если вам надоела политика и новости вообще, пора подписываться в нашем "инстаграме" много Риги, елочных игрушек, машин, грибов, сов и дедморозов. И это мы еще котиков и еду не фотографировали!
Три самых популярных фотографии