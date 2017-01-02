Как мы (и наши читатели) провели 2016 год

В конце года принято отчитываться о проделанной работе. Мы тоже хотели отчитаться, а потом со спокойным сердцем под звон бокалов отпраздновать Новый год. Но не все так просто. Календарь в этом году настолько бесчеловечный, что нам (и вам - извините!) прямо от новогоднего стола придется вернуться к работе...

И все же мы - буквально на бегу - хотим подвести итоги. За этот год мы опубликовали 33 832 статьи на русском языке, то есть что-то около 92 с половиной статей в день. На латышском, кстати, опубликовано чуть более 60 000. Вряд ли кому-то, в том числе и главному редактору,удалось прочесть все. С другой стороны, это и не нужно. Мы старались писать обо всем, что важно и интересно, для самых разных читателей. И вот, что они читали, комментировали и "лайкали".