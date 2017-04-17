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Страну делает сильным общество - люди, которые способны принимать самостоятельные решения. Люди, которые и сами стремятся сделать жизнь лучше, и выбирают тех, кто станет лучшим хозяином в самоуправлении.

Портал Delfi запускает проект, посвященный выборам в местные самоуправления. Мы постараемся сделать так, чтобы каждый житель Латвии узнал о своем самоуправлении что-то новое, задумался о будущем и стал более требовательным к тем, кто претендует на высокие посты.

Мы, жители Латвии, уже давно живем при демократии. Мы можем анализировать то, что предлагают нам политики и делать осознанный выбор. Можем прочитать новость и сделать свои выводы - кому верить и кому - нет.

Мы хотим, чтобы каждый житель Латвии интересовался тем, что происходит в его крае, и стремился изменить будущее.

Чтобы в ближайшие четыре года в Латвии стало больше компетентных руководителей, которые решали бы самые важные проблемы в самоуправлении. И при этом не забывали мыслить и действовать по-государственному.

Чтобы мы сами стали более требовательными к местным властям, к их профессионализму и способности защитить наши интересы.

Чтобы мы сами стремились реализовать планы нашего края и сделать его богаче.

Чтобы число людей, которые видят свое будущее и будущее своей семьи здесь, в Латвии. Людей, готовых работать для того, чтобы и самоуправления, и страна в целом стали крепкими и современными.

Голос каждого из нас решает многое. Твой голос решает!