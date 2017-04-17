Страну делает сильным общество - люди, которые способны принимать самостоятельные решения. Люди, которые и сами стремятся сделать жизнь лучше, и выбирают тех, кто станет лучшим хозяином в самоуправлении.
Мы, жители Латвии, уже давно живем при демократии. Мы можем анализировать то, что предлагают нам политики и делать осознанный выбор. Можем прочитать новость и сделать свои выводы - кому верить и кому - нет.
Портал Delfi запускает проект, посвященный выборам в местные самоуправления. Мы постараемся сделать так, чтобы каждый житель Латвии узнал о своем самоуправлении что-то новое, задумался о будущем и стал более требовательным к тем, кто претендует на высокие посты.
Голос каждого из нас решает многое.
Мы хотим, чтобы каждый житель Латвии интересовался тем, что происходит в его крае, и стремился изменить будущее.
Чтобы в ближайшие четыре года в Латвии стало больше компетентных руководителей, которые решали бы самые важные проблемы в самоуправлении. И при этом не забывали мыслить и действовать по-государственному.
Чтобы мы сами стали более требовательными к местным властям, к их профессионализму и способности защитить наши интересы.
Чтобы мы сами стремились реализовать планы нашего края и сделать его богаче.
Чтобы число людей, которые видят свое будущее и будущее своей семьи здесь, в Латвии. Людей, готовых работать для того, чтобы и самоуправления, и страна в целом стали крепкими и современными.
Голос каждого из нас решает многое. Твой голос решает!
"Температура региона"
Мы создали 23 карты, которые показывают, как каждое из 119 латвийских самоуправлений выглядит с точки зрения самых разных показателей. Фактически, это отражение того, как живут люди. Карты собраны в трех разделах - "Экономика", "Общество" и "Благосостояние". Карты сопровождаются комментариями экспертов. Подробности - в разделе "Температура региона".
Журналисты DELFI побывали в шести городах, где эти выборы могут многое изменить. Мы изучили самые болезненные проблемы, которые требуют решения. Как к ним относятся местные власти? Какую альтернативу предлагают политические конкуренты? Как все это выглядит в глазах местных жителей? Кому они верят, чего ждут от будущего? Подробности - в разделе "Репортажи".
Новости
Мы запускаем также канал новостей о выборах. Здесь будет собрана информация о том, что предлагают кандидаты в разных самоуправлениях; темы, которые вызывают жаркие дискуссии, и оценки экспертов, которые помогут понять - насколько то, о чем говорят политики, реализуемо на практике.
Ночь выборов
День выборов - в этом году он пройдет 3 июня - по традиции, будет сопровождаться текстовой трансляцией, а также комментариями экспертов и журналистов. Мы до утра будем следить за подсчетом голосов, рассказывать о том, что происходит в предвыборных штабах, и первыми сообщим вам о том, кто победил и что изменилось.