"Барселоне" предстояло отыграть с "ПСЖ" нереальную разницу (0:4). Выглядело это маловероятно, если учитывать не стихающие разговоры о закате "Барсы", кризисе наставника Луиса Энрике и т.п.

Однако уже на 3-й минуте матча Луис Суарес вывел каталонцев вперед. "Сине-гранатовые" с воодушевлением бросились вперед, но второй мяч им удалось забить только под конец первого тайма. Да и то с помощью соперника, когда Иньеста у лицевой отыграл пяткой во вратарскую, дезориентировал Траппа, а тот отбил мяч в колено партнеру Лейвину Курзава, и сфера отлетела в ворота — 2:0.

Сделав половину дела к середине матча, "Барса" с началом игры приступила к реализации второй части плана по спасению репутации. Неймар довольно быстро заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси.

"Камп Ноу" просто нереально воодушевился, но к 62-й минуте пыл каталонских болельщиков охладил Эдинсон Кавани, забивший важнейший мяч в гостях.

Игроки "Барселоны" всерьез приуныли на некоторое время, что неудивительно. Ведь теперь надо было забивать еще три гола и ни в коем случае не пропускать.

Однако время шло, а на табло горели все те же 3:1. Только под занавес основного времени игры Неймар блестящим ударом со штрафного в девятку отправил четвертый мяч в ворота Траппа и разбудил партнеров. Следом в ворота "ПСЖ" назначается второй 11-метровый за фол против Суареса, и Неймар делает счет 5:1.

"Барса" всей командой идет на половину парижан, там даже их голкипер тер Стеген. Пошла 5-я и последняя добавленная арбитром минута, следует навес в штрафную Неймара, а Серхи Роберто в касание переправляет мяч в сетку — 6:1!

"Барселона" ликует и десятый год подряд выходит в 1/4 финала ЛЧ, у "ПСЖ" — траур.

На фоне триумфа каталонского клуба как-то потерялся хет-трик габонца Обамеянга за дортмундскую "Боруссию" во встрече с "Бенфикой". Этого с лихвой хватило чтобы команде бундеслиги пройти португальский клуб.

Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала (ответные матчи)

Барселона Испания — ПСЖ Франция 6:1 (2:0)

Голы: Суарес (2), Курзава (40-авт.), Месси (50-пен.), Неймар (88, 90+1-пен.), Серджи Роберто (90+5) — Кавани (62)

Барселона: тер Стеген, Суарес, Пике, Умтити, Иньеста (Туран, 65), Маскерано, Бускетс, Рафинья (Серджи Роберто, 76), Ракитич (Андре Гомеш, 84), Неймар, Месси.

ПСЖ: Трапп, Тиаго Силва, Курзава, Менье (Крыховяк, 90), Маркиньос, Матюиди, Верратти, Лукас Моура (Ди Мария, 55), Рабьо, Дракслер (Орье, 75), Кавани.

Предупреждения: Матюиди (5), Дракслер (14), Пике (23), Бускетс (36), Кавани (42), Ракитич (61), Неймар (64), Суарес (67), Маркиньос (90), Верратти (90).

Первый матч — 0:4.

Боруссия Д Германия — Бенфика Португалия 4:0 (1:0)

Голы: Обамеянг (4, 61, 85), Пулишич (59)

Боруссия Д: Бюрки, Бартра, Папастатопулос (Гинтер, 88), Шмельцер, Пишчек, Кастро, Вайгль, Пулишич, Дурм, Обамеянг (Шюррле, 86), Дембеле (Кагава, 81).

Бенфика: Эдерсон, Луизао, Линделеф, Элизеу, Андре Алмейда, Сальвио (Жонас, 64), Самарис (Живкович, 74), Серви (Хименес, 82), Пицци, Нелсон Семеду, Митроглу.

Предупреждения: Кастро (31), Самарис (33), Дембеле (38), Пишчек (65).

Первый матч — 0:1.