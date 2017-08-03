Московский ЦСКА и "Астана" пробились в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, а киевское "Динамо", БАТЭ и "Аякс" вылетели из турнира, но сыграют в следующей стадии Лиги Европы.

ЦСКА одержал вторую победу над греческим АЕКом благодаря голу Бибраса Натхо. Вновь, как и в обоих результативных эпизодах первого матча, армейцы отличились после углового. Витиньо навесил, Алексей Березуцкий переадресовал мяч на дальнюю штангу, а вышедший на замену Натхо забил, выиграв борьбу у защитника. Уже в добавленное время Аарон Оланаре загубил выход один на один, но вряд ли это расстроило красно-синих, уверенно победивших по сумме двух встреч — 3:0.

"Астана" не смогла избежать минимального поражения в гостях у "Легии", которое, впрочем, вполне устроило казахстанский клуб. Выдержав настоящий штурм в концовке, команда Станимира Стойлова прошла дальше.

А вот киевляне дрогнули. "Динамо" со счетом 0:2 уступило в гостях "Янг Бойз". Швейцарский клуб выиграл противостояние по правилу выездного гола, причем решающий мяч был забит хозяевами на 90-й минуте. Примечательно, что год назад "Янг Бойз" выбил на этой же стадии другого представителя Украины — донецкий "Шахтер". Чемпион Беларуси БАТЭ победил дома "Славию", но в следующий раунд вышли чехи.

Лига чемпионов УЕФА, третий отборочный раунд

СРЕДА

Путь представителей лиг

"Аякс" (Нидерланды) — "Ницца" (Франция) — 2:2 (общ. 3:3, "Ницца" побеждает по голам на выезде)

ЦСКА Москва (Россия) — АЕК (Греция) — 1:0 (общ. 3:0)

"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Брюгге" (Бельгия) — 2:0 (общ. 5:3)

"Виктория" (Чехия) — "Стяуа" (Румыния) — 1:4 (общ. 3:6)

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Динамо" Киев (Украина) — 2:0 (общ. 3:3, "Янг Бойз" побеждает по голам на выезде)

Путь чемпионов

АПОЕЛ (Кипр) — "Вииторул" (Румыния) — 4:0 (общ. 4:1, доп. вр.)

БАТЭ (Беларусь) — "Славия" Прага (Чехия) — 2:1 (общ. 2:2, "Славия" побеждает по голам на выезде)

"Хабнарфьордюр" (Исландия) — "Марибор" (Словения) — 0:1 (общ. 0:2)

"Копенгаген" (Дания) — "Вардар" (Македония) — 4:1 (общ. 4:2)

"Легия" (Польша) — "Астана" (Казахстан) — 1:0 (общ. 2:3)

"Лудогорец" (Болгария) — "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) — 3:1 (общ. 3:3, "Хапоэль" по голам на выезде)

"Олимпиакос" (Греция) — "Партизан" (Сербия) — 2:2 (общ. 5:3)

"Риека" (Хорватия) — "Зальцбург" (Австрия) — 0:0 (общ. 1:1, "Риека" побеждает по голам на выезде)

"Русенборг" (Норвегия) — "Селтик" (Шотландия) — 0:1 (общ. 0:1)

ВТОРНИК

"Шериф" (Молдова) — "Карабах" (Азербайджан) — 1:2 (общ. 1:2)



Напомним, что неудачники третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится в эту пятницу. Десять победителей этой стадии присоединятся на групповом этапе к 22 клубам, которые получили автоматический пропуск в основную сетку турнира.