"ПСЖ" не намерен снижать активность на трансферном рынке. После громкой покупки Неймара парижане переключились на нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. Монегаски готовы отпустить форварда за 180 млн евро.

Руководство "ПСЖ" готово удовлетворить запросы "монегасков" и выкупить игрока. Камнем преткновения может стать правило финансового "фэйр-плей". Чтобы избежать санкций со стороны УЕФА, "ПСЖ" придется продать ряд игроков. Первая "пятерка на выход" — Гжегож Крыховяк, Хесе Родригес, Серж Орье, Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер.

Ранее Мбаппе склонялся к переходу в "Реал", но мадридцы хотели выкупить права на футболиста и отправить его назад в "Монако" в годичную аренду. "ПСЖ" готов сразу предоставить французу место в основном составе.

Мбаппе стал настоящим открытием прошлого сезона. В 44 матчах за "Монако" он забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач. Контракт форварда с монегасками рассчитан до лета 2019 года.