Руководство "ПСЖ" готово удовлетворить запросы "монегасков" и выкупить игрока. Камнем преткновения может стать правило финансового "фэйр-плей". Чтобы избежать санкций со стороны УЕФА, "ПСЖ" придется продать ряд игроков. Первая "пятерка на выход" — Гжегож Крыховяк, Хесе Родригес, Серж Орье, Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер.
Ранее Мбаппе склонялся к переходу в "Реал", но мадридцы хотели выкупить права на футболиста и отправить его назад в "Монако" в годичную аренду. "ПСЖ" готов сразу предоставить французу место в основном составе.
Мбаппе стал настоящим открытием прошлого сезона. В 44 матчах за "Монако" он забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач. Контракт форварда с монегасками рассчитан до лета 2019 года.