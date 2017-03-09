"Мы упустили невероятный шанс пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. То, что случилось в первом тайме — наша вина. У нас не получалось прессинговать и грамотно обращаться с мячом. Мы очень глубоко оборонялись, и у соперника было больше голевых моментов. Оба пропущенных мяча до перерыва — результат наших ошибок.

Во втором тайме действовали спокойнее, играли лучше позиционно. Смогли прибавить и имели возможность сделать счет 2:3. Судейские решения были направлены против нас, и мы все проиграли на последних минутах. „Барселона" способна на такое. Концовка прошла для них под девизом „Все или ничего". Для меня и для клуба это отрицательный опыт. Нам нужно извлечь уроки", — приводит слова Эмери УЕФА.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировать победу "Барселоны" над "ПСЖ" так: "Прошлая ночь показала значимость двух основных факторов — судейства и великолепных игроков".

Напомним, что "сине-гранатовые" после поражения в первом матче 0:4, сумели забить в концовке игры три мяча (один из них с пенальти) и выиграть по сумме двух матчей (6:5).