Решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона-2016/17 будет сыгран 3 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Арена, вмещающая 74,5 тысячи зрителей, оборудована выдвижной крышей. Британское издание утверждает, что УЕФА уже провел по этому поводу тайные переговоры с властями Уэльса и высказал просьбу, чтобы крыша на стадионе во время матча была полностью закрыта. Это поможет исключить возможность атак с использованием дронов.

В последнее время матчи ЛЧ стали сопряжены с опасностью. Недавно прогремел взрыв у автобуса дортмундской "Боруссии", а вчера в Лионе пришлось задержать начало игры на целый час из-за начавшихся на стадионе беспорядков.

Дроны тоже использовались в качестве катализатора волнений. В октябре 2014 года матч отборочного цикла ЕВРО-2016 между Албанией и Сербией в Белграде был прерван из-за появления над ареной беспилотного летательного аппарата с националистическим флагом "Великой Албании".