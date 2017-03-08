"Канониры" после 1:5 в первом матче с "Баварией", дома еще сохраняли какие-то надежды в первом тайме, когда Уолкотт на 20-й минуте открыл счет. Однако после перерыва был удален Косьельни, назначен 11-метровый, реализованный Левандовски, и стало ясно, что "Арсенал" уже никак не отыграется.

Более того, немецкий клуб во второй раз уничтожил команду Арсена Венгера, опять обыграв ее со счетом 5:1. В середине второго тайма Роббен вывел "Баварию" вперед, Дуглас Коста увеличил счет до 3:1, а последние два гвоздя в крышку гроба лондонского клуба вогнал Видаль.

Это поражение для "Арсенала" стало самым крупным в еврокубках в родных стенах. Предыдущий антирекорд был установлен 29 сентября 1982 года, когда "Арсенал" проиграл на своем поле московскому "Спартаку" (2:5) в 1/32 финала Кубка УЕФА.

Ничего не получилось и у "Наполи", хотя здесь также итальянский клуб вел после первого тайма (1:0) и сохранял шансы на спасение. Но после перерыва Рамос быстро сравнял счет, потом Мертенс ответил автоголом и все стало ясно. Точку в матче поставил в добавленное арбитром время вышедший на замену Мората — 1:3.

Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала (ответные матчи):

Арсенал Англия — Бавария Германия 1:5 (1:0)

Голы: Уолкотт (20) — Левандовски (55-пен.), Роббен (68), Дуглас Коста (78), Видаль (80, 85)

Арсенал: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Рэмзи (Коклен, 72), Джака, Окслейд-Чемберлен, Жиру (Озил, 72), Уолкотт, Санчес (Перес, 73).

Бавария: Нойер, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Хаби Алонсо, Видаль, Роббен (Дуглас Коста, 71), Алькантара (Киммих, 79), Рибери (Саншеш, 79), Левандовски.

Предупреждения: Уолкотт (39), Алаба (39), Мартинес (44), Окслейд-Чемберлен (61), Джака (79).

Удаление: Косьельни (54).

Первый матч — 1:5.

Наполи Италия — Реал Мадрид Испания 1:3 (1:0)

Голы: Мертенс (24) — Рамос (51), Мертенс (57-авт.), Мората (90+1)

Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелиньски, 75), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Милик, 70).

Реал М: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Кроос, Бэйл (Васкес, 68), Бензема (Мората, 77), Роналду.

Предупреждения: Аллан (55), Диавара (89).

Первый матч — 1:3