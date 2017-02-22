"Манчестер Сити" в первом матче плей-офф принимал на своем поле "Монако" и на 26-й минуте открыл счет после прохода слева Сане и удара Рахима Стерлинга. Правда, уже спустя шесть минут вратарь "горожан" Кабальеро неудачно выбил мяч и хозяева сразу получили ответку, красиво завершенную в падении ударом головой Радамелем Фалькао.

К 40-й минуте гости после выхода один в один Килиана Мбаппе уже вели в счете, а в дебюте второго тайма Фалькао мог сделать счет 3:1, но не реализовал 11-метровый — Кабальеро здесь исправился.

Расплата за упущенную возможность пришла через восемь минут и здесь монегасков уже подвел их кипер Субашич, не справившийся с несложным ударом Серхио Агуэро — 2:2. Однако прошло всего три минуты и реабилитировался Фалькао. Радамель оставил в дураках на краю штрафной Стоунза и парашютом красиво переиграл выскочившего из ворот Кабальеро — 2:3!

Следующего гола пришлось ждать "целых" десять минут и к радости болельщиков "Ман Сити" забила их команда. Отличился снова Агуэро: дубль аргентинский форвард оформил после розыгрыша углового — 3:3.

На 77-й минуте уже исправил свою ошибку с третьим голом Джоун Стоунз и тоже все происходит после розыгрыша корнера. Ну и еще через пять минут "горожане" добили приунывшего противника, буквально разорвав перепасовкой оборону "Монако", а точку в в красивой комбинации поставил Лерой Сане — 5:3.

В Леверкузене "Байер" принимал мадридский "Атлетико". Гости по-хозяйски начали встречу и на 17-й минуте маленький шедевр сотворил Сауль, закрутивший мяч с края штрафной в дальний верхний угол. Через восемь минут ошибся австрийский защитник "аспиринщиков" Драгович, чем воспользовался Гамейро, выложивший пас на блюдечке Антуану Гризманну — 0:2.

Едва началась вторая половина встречи как Кариму Беллараби удалось отыграть один мяч и у хозяев забрезжила надежда на спасение. Но тут их опять подвел Драгович. Его фол через десять минут привел к тому, что судья указал на "точку" (хотя объективности ради следует признать, что нарушение было за пределами штрафной площади). 11-метровый реализовал Кевин Гамейро — 1:3.

"Байер" не оставлял попыток отыграться, но особо ничего опасного создать у ворот Мойи не получалось. На помощь немецкому клубу пришел вратарь "Атлетико" и защитник гостей Савич, которые не разобрались, как правильнее поступить с прострелом соперника, а мяч в итоге от ноги черногорца залетел в собственные ворота — 2:3.

Хозяева поля воспряли духом, бросились вперед и едва не сравняли счет на 81-й минуте, когда после удара Чичарито мяч из пустых ворот выбил оказавшийся в нужном месте Филипе Луис.

Упущенный шанс обернулся для "Байера" четвертым пропущенным голом, который кивком головы после навеса с фланга забил Фернандо Торрес и тем снял все вопросы о победителе — 2:4.

Ответные матчи в этих парах пройдут 15 марта.

Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала (первые матчи):

Байер Германия — Атлетико Испания 2:4 (0:2)

Голы: Бельараби (48), Савич (67-авт.) — Сауль (17), Гризманн (25), Гамейро (58-пен.), Торрес (86)

Байер: Лено, Венделл, Драгович, Топрак, Хенрихс, Арангис, Бельараби (Похьянпало, 66), Хавертц (Фолланд, 56), Кампль, Брандт (Бэйли, 87), Чичарито.

Атлетико: Мойя, Савич, Филипе Луис, Хименес, Врсалько, Феррейра Карраско (Торрес, 78), Коке, Габи, Сауль, Гризманн (Корреа, 78), Гамейро (Парти, 71).

Предупреждения: Хенрихс (15), Драгович (58), Венделл (64), Арангис (74), Торрес (87), Габи (89), Филипе Луис (90).

Манчестер Сити Англия — Монако Монако 5:3 (1:2)

Голы: Стерлинг (26), Агуэро (58, 71), Стоунз (77), Сане (82) — Фалькао (32, 61), Мбаппе (40)

Нереализованный пенальти: Фалькао (50-вратарь).

МС: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Фернандиньо (Сабалета, 62), де Брюйне, Туре, Сильва, Сане, Стерлинг (Навас, 89), Агуэро (Фернандо, 87).

М: Субашич, Глик, Фабиньо, Менди, Раджи, Лемар, Бернарду Силва (Моутинью, 85), Мбаппе (Жермен, 79), Бакайоко (Дирар, 88), Сидибе, Фалькао.

Предупреждения: Глик (8), Сидибе (25), Агуэро (35), Фернандиньо (40), Отаменди (49), Бакайоко (55), Фалькао (67), Сабалета (73), Бернарду Силва (76), Фабиньо (81).