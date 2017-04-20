Футболисты "Монако" после гостевой победы неделю назад над дортмундской "Боруссией" (3:2) забили еще три мяча на своем поле (3:1) и уверенно прошли четвертьфинальную стадию главного еврокубка. В составе победителей на сей раз забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе, Радамель Фалькао и Валер Жермен. У дортмундцев гол престижа на счету Марко Ройса.

"Барселоне" предстояло повторить подвиг, который каталонская команда совершила в 1/8 финала против "ПСЖ", отыгравшись после гостевых 0:4 дома на 6:1. Теперь команде Луиса Энрике предстояло вытаскивать матч с "Ювентусом", которому "сине-гранатовые" в Турине проиграли — 0:3.

Несмотря на то что туринцы в первом тайме сознательно отдали инициативу, "Барса" почти ничего не сумела создать у ворот Буффона, тогда как "Старая синьора" имела несколько неплохих моментов снять все вопросы еще до перерыва.

Во втором тайме "Барселона" серьезно усилила давление, каталонцы упустили несколько хороших моментов, но все они возникли по сути в последние 20 минут встречи. При этом "Ювентус" тоже не забывал щекотать нервы хозяевам в контратаках.

В итоге итальянский клуб добился желаемого результата (0:0) и стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов-2016/17.

Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала (ответные матчи)

Барселона Испания — Ювентус Италия 0:0

Барселона: тер Стеген, Серджи Роберто (Маскерано, 78), Пике, Умтити, Альба, Ракитич (Пако Алькасер, 58), Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

Ювентус: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Лемина, 84), Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88).

Предупреждения: Иньеста (41), Неймар (44), Кьеллини (57), Хедира (64).

Первый матч — 0:3.

Монако Монако — Боруссия Д Германия 3:1 (2:0)

Голы: Мбаппе (3), Фалькао (17), Жермен (81) — Ройс (48)

Монако: Субашич, Туре, Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва (Раджи, 90), Моутинью, Бакайоко, Лемар, Фалькао (Дирар, 68), Мбаппе (Жермен, 81).

Боруссия Д: Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Гинтер, Дурм (Дембеле, 27), Вайгль, Шахин (Шмельцер, 46), Геррейру (Пулишич, 72), Кагава, Ройс, Обамеянг.

Первый матч — 3:2.