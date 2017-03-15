"Лестеру" предстояло дома отыграться со счета 1:2, с которым завершился первый выездной матч для английской команды. И на своей арене "Кинг Пауэр-Уолкерс" с этой задачей подопечные Крэйга Шекспира справились уже к 27-й минуте, когда капитан команды Уэс Морган открыл счет. Прошло еще 27 минут и Марк Олбрайтон удвоил перевес хозяев поля.

Когда на 74-й минуте Самир Насри повздорил с Джейми Варди и боднул того головой в голову, казалось, "Лестеру" уже ничто не угрожает — ведь соперник остался вдесятером. Однако, спустя шесть минут, в ворота "Лестера" был назначен 11-метровый. К "точке" подошел Стивен Н'Зонзи и пробил крайне неудачно — Шмейхель сумел парировать мяч.

Таким образом, "Лестер" по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Этого же добился и "Ювентус". На своем поле "бьянконери" особо не напрягались, имея фору в два гола после успешного выезда в Порту. К тому же "Порту" остался в конце первого тайма вдесятером и был наказан пенальти, который реализовал Пауло Дибала.

Матч так и завершился минимальной победой действующего чемпиона Италии — 1:0.

Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала (ответные матчи):

Лестер Англия — Севилья Испания 2:0 (1:0)

Голы: Морган (27), Олбрайтон (54)

Нереализованный пенальти: Нзонзи (80-вратарь)

Лестер: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез (Амарти, 90), Окадзаки (Слимани, 64), Варди.

Севилья: Рико, Пареха, Рами, Эскудеро, Меркадо (Мариано, 46), Нзонзи, Сарабия (Йоветич, 46), Насри, Иборра, Витоло, Бен-Йеддер (Корреа, 68).

Предупреждения: Насри (18), Витоло (59), Варди (74), Шмейхель (79), Ндиди (84), Марез (89).

Удаление: Насри (74).

Первый матч: 1:2



Ювентус Италия — Порту Португалия 1:0 (1:0)

Гол: Дибала (42-пен.)

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Бенатия (Бардзальи, 60), Маркизио, Хедира, Куадрадо (Пьяца, 46), Дибала (Ринкон, 78), Манджукич, Игуаин.

Порту: Касильяс, Фелипе, Лайюн, М.Перейра, Маркано, Оливер Торрес (Отавио, 70), Д.Перейра, Андре Андре, Браими (Диогу Жота, 67), Андре Силва (Боли, 46), Соарес.

Предупреждения: Куадрадо (12), Лайюн (30), Андре Андре (36).

Удаление: М.Перейра (40).

Первый матч — 2:0.





