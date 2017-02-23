В среду прошли заключительные матчи первых поединков 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. "Порту" принимал "Ювентус", а "Лестер" гостил у "Севильи".

В Порту интересно было понаблюдать за противостоянием двух вратарей с мировым именем — Касильяса и Буффона. Португальский клуб, правда, очень быстро подвел бразильский защитник Теллес, схлопотавший за пару минут две желтых и оставивший команду в меньшинстве уже к середине первого тайма.

Несмотря на количественный перевес, "Ювентус" довольно долго не мог перевести его в качество, пока на 72-й минуте Пьяце не помог удачный отскок от защитника хозяев, а Касильяс выручить там уже никак не мог. Как и в следующем эпизоде спустя две минуты, когда защита "Порту" прозевала в своей штрафной Дани Алвеса.

Двух забитых на выезде мячей "Ювентусу" вполне должно хватить для попадания в четвертьфинал. А вот "Севилья" упустила возможность создать себе комфортный задел дома против "Лестера".

Сперва Корреа не сумел реализовать 11-метровый. Потом, правда, благодаря голам Сарабия и того же Корреа, севильцы повели 2:0, но ближе к концу матча пропустили атаку чемпиона Англии-2016, которую завершил Варди. В итоге "Севилья" отправится в гости с минимальной победой 2:1, а забитый гол в гостях позволяет "Лестеру" сохранять надежды на благоприятный исход по сумме двух игр.

Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала (первые матчи):

Порту Португалия — Ювентус Италия 0:2 (0:0)

Голы: Пьяца (72), Дани Алвес (74)

Порту: Касильяс, Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Данилу Перейра, Эррера, Рубен Невеш (Корона, 61), Браими (Диогу Жота, 73), Андре Силва (Лайюн, 30), Соарес.

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер (Дани Алвес, 73), Бардзальи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 67), Дибала (Маркизио, 86), Манджукич, Игуаин.

Предупреждения: Теллес (25), Перейра (45), Лихтштайнер (50), Эррера (85), Маркано (89).

Удаление: Теллес (27).

Севилья Испания — Лестер Англия 2:1 (1:0)

Голы: Сарабия (25), Корреа (62) — Варди (73)

Нереализованный пенальти: Корреа (14-вратарь).

Севилья: Рико, Мариано, Рами, Лангле (Каррису, 55), Эскудеро, Нзонзи, Насри, Сарабия, Корреа (Иборра, 63), Витоло, Йоветич.

Лестер: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Ндиди, Дринкуотер, Муса (Грэй, 58), Марез, Олбрайтон (Амарти, 88), Варди.

Предупреждения: Эскудеро (77), Каррису (90+2).