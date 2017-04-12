"Ювентус" грамотно построил игру дома, а в первом тайме у "Старой сеньоры" блистал аргентинский полузащитник Пауло Дибала, дважды переигравший ударами в левый нижний угол тер Стегена. Между этими голами у каталонцев мог отличиться Иньеста, если бы в воротах "Юве" не стоял Буффон.

После перерыва "Барселона" довольно быстро пропустила третий мяч, когда хозяева поля провели удачный розыгрыш углового, результативно завершенного Кьеллини.

Как ни старались футболисты "Барсы" забить хотя бы гол престижа, ничего у них в Турине не получилось. Более того, могли они пропустить и четвертый мяч, если бы судьи не отменили забитый Куадрадо гол.

"Ювентус" в итоге одержал крупную победу со счетом 3:0 и довел свою беспроигрышную домашнюю серию до 48 матчей! Правда, даже три мяча еще не гарантируют итальянской команде победу по сумме матчей. Мы хорошо помним, как совсем недавно "сине-гранатовые" отыгрались в ЛЧ с 0:4 против "ПСЖ".

Второй матч, который должен был состояться во вторник между дортмундской "Боруссией" и "Монако", перенесен из-за взрыва.

Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала (первый матч):

Ювентус Италия — Барселона Испания 3:0 (2:0)

Голы: Дибала (7, 22), Кьеллини (55)

Ювентус: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич (Бардзальи, 89), Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин.

Барселона: тер Стеген, Пике, Умтити, Матье (Андре Гомеш, 46), Маскерано, Серджи Роберто, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес, Неймар.

Предупреждения: Дани Алвес (28), Суарес (53), Иньеста (57), Манджукич (63), Хедира (74), Лемина (90), Умтити (90).