Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Foto: Reuters/Scanpix Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфиналов футбольных еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы. В первом полуфинале главного клубного турнира УЕФА — Лиге чемпионов — жребий свел прошлогодних финалистов, мадридские клубы "Реал" и "Атлетико". Вторую пару составили "Монако" и туринский "Ювентус". Первые матчи пройдут 2 и 3 мая, ответные — 9 и 10 мая. Финал ЛЧ 3 июня примет валлийский Кардифф (стадион "Миллениум"). В полуфинале Лиги Европы сыграют голландский "Аякс" и французский "Лион", а испанская "Сельта" померится силами с английским "Манчестер Юнайтед". Здесь первые матчи пройдут 4 мая, а ответные через неделю. Финал намечен на 24 мая в Стокгольме. Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала Реал (Испания) — Атлетико (Испания)

Монако (Франция) — Ювентус (Италия) Лига Европы-2016/17. 1/2 финала Аякс (Голландия) — Лион (Франция)

Сельта (Испания) — Манчестер Юнайтед (Англия)

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