В первом полуфинале главного клубного турнира УЕФА — Лиге чемпионов — жребий свел прошлогодних финалистов, мадридские клубы "Реал" и "Атлетико". Вторую пару составили "Монако" и туринский "Ювентус".
Первые матчи пройдут 2 и 3 мая, ответные — 9 и 10 мая. Финал ЛЧ 3 июня примет валлийский Кардифф (стадион "Миллениум").
В полуфинале Лиги Европы сыграют голландский "Аякс" и французский "Лион", а испанская "Сельта" померится силами с английским "Манчестер Юнайтед". Здесь первые матчи пройдут 4 мая, а ответные через неделю. Финал намечен на 24 мая в Стокгольме.
Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
Реал (Испания) — Атлетико (Испания)
Монако (Франция) — Ювентус (Италия)
Лига Европы-2016/17. 1/2 финала
Аякс (Голландия) — Лион (Франция)
Сельта (Испания) — Манчестер Юнайтед (Англия)