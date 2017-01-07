СКА прибыл в столицу Латвии с твердым намерением поставить точку в своей незавидной серии, которая уже лишила клуб лидерства в чемпионате. С другой стороны, почему этой серии не продлиться, рассуждали в рижском "Динамо", а на трибунах собралось 9 тысяч болельщиков, что является абсолютным рекордом посещаемости в этом сезоне на домашних матчах рижского клуба.

Первый период голов не принес, хотя гости трижды получали численный перевес. По броскам команда Знарка также намного превосходила подопечных Нормунда Сейейса (11-2), но до поры до времени в воротах рижан отлично действовал Якуб Седлачек. Правда, когда СКА получил во второй трети матча четвертое большинство, чешский кипер уже не смог спасти динамовцев от дальнего выстрела Вячеслава Войнова — 0:1.

Дальше рижане получили первый численный перевес в матче, им не воспользовались, а когда на льду уже были равные составы получили гол от Евгения Кетова, который не мог отличиться на протяжении 16 игр. Ну и следом до второго перерыва в ворота хозяев влетели еще две шайбы. Сперва армейский защитник Максим Чудинов как-то очень легко обыграл нападающего Микса Индрашиса, а затем ошибкой Гинта Мейи воспользовалось ведущее звено СКА и Вадим Шипачев довел перевес команды до 4:0.

В заключительной 20-минутке рижане старались забить хотя бы гол престижа и это удалось сделать за пять с небольшим минут до конца игры четвертому звену хозяев в лице Николая Елисеева. Правда, еще раньше дубль в матче оформил Кетов, а точку на последней минуте игры поставил родившийся в Риге внук и полный тезка знаменитого деда Виктор Тихонов — 1:6.

СКА набрал 107 очков и вместе с ЦСКА и действующим чемпионом КХЛ магнитогорским "Металлургом" сегодня досрочно оформил путевку в плей-офф. Динамовцы Риги следующий матч проведут послезавтра, 9 января, в Ярославле против местного "Локомотива".

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Динамо (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)

Шайбы: 0:1 Войнов (Широков, Ковальчук, 26:18-бол.). 0:2 Кетов (Тихонов, Херсли, 30:15). 0:3 Чудинов (Шипачев, 35:19). 0:4 Шипачев (Гусев, Дадонов, 38:51). 0:5 Кетов (Прохоркин, Яковлев, 50:35). 1:5 Елисеев (Головков, Э.Кулда, 54:32). 1:6 Тихонов (Прохоркин, Кетов, 59:09).

Броски: 13 — 44

Вратари: Седлачек — Шестеркин

Штраф: 14 — 6

7 января. Рига. "Арена Рига". 9 034 зрителя.



Запад

1 ЦСКА 47 34 13 107

2 СКА 46 36 10 107

3 Торпедо 46 29 17 86

4 Локомотив 47 27 20 82

5 Динамо М 47 28 19 80

6 Динамо Мн 45 26 19 77

7 Йокерит 46 23 23 73

8 ХК Сочи 47 24 23 69

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9 Витязь 48 24 24 69

10 Спартак 46 19 27 60

11 Медвешчак 47 20 27 59

12 Слован 46 19 27 58

13 Северсталь 46 17 29 56

14 Динамо Р 47 14 33 42