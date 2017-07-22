По предварительным прогнозам врачей, процесс восстановления Головкова займет три месяца: 22-летний центральный нападающий вернется в строй не раньше конца октября.

В прошлом сезоне Головков дебютировал за "Динамо" в КХЛ. Он провел 20 матчей и набрал 3 (1+2) очка. В прошлое межсезонье нападающий также был на тренировочном сборе, но получил тяжелую травму колена и не прошел в состав. В конце ноября он возобновил тренировки на льду, а в декабре с ним был заключен контракт.

До возвращения в Латвию Головков три года провел в низших лигах Северной Америки: латвийский хоккеист поиграл в юниорской лиге Квебека (QMJHL) и в USHL.

Теперь в распоряжении Сандиса Озолиньша на тренировочном сборе осталось 34 хоккеста, из них 24 игрока (с учетом Головкова) имеют полноценные контракты с "Динамо", с восемью хоккеистами действуют контракты на проверочный срок, а еще трое молодых парней взяты из фарм-клуба.

Перед десятым сезоном КХЛ динамовцы Риги проведут 10 контрольных матчей на трех турнирах. Первый из них состоится 26 июля на Кубке Минска против ярославского "Локомотива". Чемпионат стартует 21 августа, стартовый матч латвийский клуб сыграет 22-го в Омске.