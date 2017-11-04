Хоккеисты рижского "Динамо" одержали редкую крупную победу в чемпионате КХЛ. Команда Гирта Анкипанса обыграла "Локомотив", забросив в Ярославле четыре безответные шайбы. Микс Индрашис сделал дубль и голевую передачу.

Гунтис Галвиньш открыл счет в конце первого периода с передачи Микса Индрашиса. Защитник реализовал большинство после удаления Ильи Любушкина на две минуты за задержку руками. Во втором периоде забил уже сам Индрашис, а еще через три с половиной минуты отличился американский форвард Дэнни Кристо.

В конце заключительной трети точку в матче поставил Индрашис, оформивший дубль. Вратарь "Динамо" Янис Калниньш отразил 36 бросков и во второй раз сыграл на ноль в нынешнем сезоне.

В составе "Локомотива" на площадку в первом звене выходил Александр Кадейкин. Нападающий ярославцев провел 200-й матч в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги.

Рижское "Динамо" прервало серию из трех поражений подряд и одержало вторую победу в основное время в текущем сезоне. Матч против "Локомотива" стал всего лишь второй игрой в сезоне, которую "Динамо" сумело выиграть в основное время. Предыдущую победу команда одержала 26 августа, переиграв "Барыс" со счетом 5:3. Серия без побед в основное время продолжалась 25 матчей.

В шести из последних семи игр "Динамо" набирало по крайней мере одно очко (выигрывая или проигрывая в дополнительное время или по буллитам). Тем не менее, "Динамо" с 18 очками продолжает располагаться на последней, 13-й строчке в Западной конференции. У "Локомотива" 51 очко и четвертое место на "Западе". Лидирует петербуржский СКА с 79 очками.

Теперь в чемпионате КХЛ наступает пауза, связанная с первым этапом Еврохоккейтура. Следующий матч "Динамо" проведет лишь 14 ноября — против "Лады" Артиса Аболса у себя в Риге. "Локомотив" 15 ноября сыграет в Ярославле с хоккеистами "Сочи".