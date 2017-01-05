Хозяева льда очень здорово провели первый период, и неплохо смотрелись во втором, когда потеряли получившего травму Петра Счастливого. Хоккеисты ЦСКА имели во второй трети уже ощутимый перевес, однако пробить хорошего действовавшего в рамке Яниса Калныньша до поры до времени им не удавалось. Отразил вратарь "Динамо" и буллит в исполнении Андрея Кузьменко, к назначению которого привела ошибка Тима Сестито.
В отличие от прошлой игры с "Северсталью" большинство у рижан сегодня не работало. Впрочем, это и неудивительно — соперник все-таки совсем другого калибра. А на 47-й минуте хозяева ничего не сумели противопоставить великолепной комбинации в исполнении тройки Телегин — Попов — Петров. Последнему оставалось только попасть в створ ворот — 0:1.
Следом только штанга выручила "Динамо" от второго гола, а Микс Индрашис взял игру на себя, но, к сожалению, толком не попал по шайбе в решающий момент.
На последней минуте Нормунд Сейейс снял вратаря, а ЦСКА еще и остался вчетвером. Но воспользоваться благоприятным численным перевесом динамовцам не удалось: Галвиньш попал в игрока ЦСКА, затем потерял клюшку, а Владимир Жарков установил окончательный результат броском в пустые ворота — 0:2.
Рижский клуб потерпел восьмое сухое поражение в сезоне и по-прежнему крепко сидит на последнем месте в Западной конференции. Московские армейцы набрали 104 очка и в борьбе за лидерство обошли питерских одноклубников по количеству побед в основное время.
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:
Динамо (Рига) — ЦСКА (Москва) 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 Петров (Попов, Телегин). 0:2 Жарков (59:43-п.в.).
Броски: 20 — 40.
Вратари: Калныньш — Сорокин.
Штраф: 8 — 12.
5 января. Рига. "Арена Рига". 5 378 зрителей.
1 ЦСКА 46 104
2 СКА 45 104
3 Торпедо 45 84
4 Локомотив 46 82
5 Динамо Мн 44 77
6 Динамо М 46 77
7 Йокерит 45 73
8 Витязь 47 69
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9 ХК Сочи 46 66
10 Спартак 45 60
11 Медвешчак 46 59
12 Слован 45 57
13 Северсталь 45 53
14 Динамо Р 46 42