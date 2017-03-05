Неудачно завершил сезон молодежный фарм-клуб рижского "Динамо" — ХК "Рига". Два поражения в Санкт-Петербурге от местного "Динамо" не позволили команде под руководством Рональда Озолиньша и Александра Ниживия уйти с последнего места в Западной конференции.

Нельзя сказать, что рижане не пытались дать бой и завершить сезон на мажорной ноте. К середине первого матча с динамовцами они дважды выходили вперед после бросков Александра Высоцкого (в большинстве) и Эмилса Гегериса. Ответ хозяев льда последовал незамедлительно: в воротах Антона Наумова в течение трех минут побывали две шайбы и "Динамо" уже было впереди — 3:2.

Четвертый гол динамовцев в середине третьего периода поубавил пыл рижан и матч так и завершился — 4:2 в пользу питерского клуба.

Во втором матче в составе "Риги" дебютировал 17-летний голкипер Янис Ворис и уже по прошествии трех минут с начала игры ему пришлось вынимать шайбу из ворот. Любопытно, что за матчем наблюдал прославленный российский хоккеист "Профессор" Игорь Ларионов.

Ближе к середине игры рижане получили право на штрафной бросок, который главному бомбардиру команды Френку Разгалсу реализовать не удалось, после чего гости пропустили вторую шайбу.

В заключительной 20-минутке динамовцы третий раз зажгли красный свет за воротами "Риги", на что Разгалс все-таки сумел ответить голом престижа, забросив 24-ю шайбу в сезоне и установив окончательный результат — 3:1 в пользу "Динамо".

Таким образом, "Рига" завершила сезон всего с 12 победами в 56 матчах и на последнем 15-м месте в Западной конференции (аналогичного "успеха" добилась и главная команда рижского клуба — "Динамо"). Хоккеисты "Риги" еще и забросили меньше всех шайб в конференции (105), а в лиге — это второй худший показатель (102 гола — у хоккеистов "Алтая"). Причем, практически пятая часть заброшенных шайб, как видим, пришлась на Разгалса, который с 44 очками стал 33-м в списке самых результативных игроков чемпионата.

В сводной таблице регулярного сезона МХЛ-2016/17 фарм-клуб рижского "Динамо" сумел опередить только две команды из Восточной конференции — "Алтай" (15 очков) и "Тюменский Легион" (33 очка).

МХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:

МХК "Динамо" (Санкт-Петербург) — ХК "Рига" 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 Высоцкий (Балинскис, Сварс, 18:20-бол.). 1:1 Баранов (Михайлов, Жабреев, 29:25-бол.). 1:2 Гегерис (Балинскис, Разгалс, 30:58). 2:2 Васильев (Жиляков, Завьялов, 31:41). 3:2 Андреев (Зеленков, Сулима, 34:32). 4:2 Жабреев (Васильев, Жиляков, 50:02).

Броски: 38-16.

Вратари: Устименко — Наумов.

Штраф: 12-10.

МХК "Динамо" (Санкт-Петербург) — ХК "Рига" 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 Завьялов (Зеленков, Васин, 03:02). 2:0 Горбачев (Завьялов, Зеленков, 29:46). 3:0 Агалаков (Налетов, Васин, 47:35). 3:1 Разгалс (Гегерис, Спруктс, 51:21).

Нереализованный буллит: Разгалс (28:37).

Броски: 31-17.

Вратари: Устименко — Ворис.

Штраф: 8-10.

3 марта. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный". 469 зрителей.



Западная конференция

1. СКА-1946 56 32 10 5 9 178-114 121

2. Красная Армия 56 35 5 2 14 182-110 117

3. Локо 56 33 6 3 14 182-103 114

4. Русские Витязи 56 31 3 3 19 148-132 102

5. МХК Спартак 56 30 4 4 18 162-136 102

6. Алмаз 56 31 3 2 20 135-122 101

7. Динамо С-П 56 28 6 3 19 177-143 99

8. Чайка 56 25 5 4 22 143-136 89

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9. Амурские Тигры 56 25 3 6 22 175-172 87

10. Сереб.Львы 56 25 2 5 24 147-137 84

11. ХК МВД 56 19 4 4 29 139-155 69

12. Тайфун 56 10 6 5 35 109-181 47

13. Атланты 56 13 1 3 39 119-196 44

14. Крылья Советов 56 12 1 6 37 109-191 44

15. ХК Рига 56 10 2 6 38 105-182 40