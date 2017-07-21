Новому главному тренеру "Динамо" в этом сезоне будут помогать Родриго Лавиньш, Александр Ниживий, Юрис Клоданс (тренер вратарей) и Райвис Миезанс. Сандис Озолиньш с первых дней тренировочного процесса заявил, что все хоккеисты должны быть как единая команда. Когда в конце прошлой недели у хоккеистов был выходной, команда собралась на совместный ужин.

В Валмиере тренируются 35 хоккеистов, с которыми у "Динамо" заключены постоянные контракты или контракты на проверочный срок, а также несколько игроков из фарм-клуба.

Полноценные контракты с "Динамо" имеют: вратари — Калныньш и Петерс, защитники — Балинскис, Галвиньш, Ерофеев, Пуяц, К.Редлих, Столлери и Зиле, нападающие — Бичевскис, Галоха, Гиллис, Головков, Индрашис, Елисеев, Кристо, Э.Кулда, Лессио, Липсбергс, Макмиллан, Мейя, Разгалс, М.Редлих и Скворцов.

С контрактами на проверочный срок: защитники — Алишаускас, Фрейбергс, Гританс, Шевченко, нападающие — Батня, Евпалов, Лавров и Мисюс. Из ХК "Рига" вместе с "Динамо" тренируются вратарь А.Наумов, защитник Карклс и нападающий Гегерис.

Команда пробудет в Валмиере до конца недели, после чего отправится на предсезонный турнир в Минск. Первым соперником рижан на "Кубке Минска" будет "Локомотив" (26 июля), вторым — "Югра" (28-го), а потом будет матч за первое или третье место.

С 8 по 10 августа рижане выступят в немецком Касселе. На Кубке Вингас они сыграют со "Слованом", "Витязем" и местным "Кассел Хаскис". С 13 по 17 августа в "Арене-Рига" пройдет традиционный Кубок LDz. Соперниками рижан в домашнем турнире будут минское "Динамо", казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив".

Всего у "Динамо" запланировано 10 контрольных предсезонных матчей. Стартовый матч 10-го сезона КХЛ латвийский клуб проведет 22 августа в Омске против "Авангарда".