Рижская команда ушла от традиционных клубных цветов, которые сопровождали ее с момента основания. Новый образ команды будет сочетать в себе три цвета: серый, черный и белый. Шрифт номеров на задней стороне хоккейных свитеров и на рукавах стал более выраженным и агрессивным, как и леттеринг названия команды.

"На наш взгляд, новый логотип должен сконцентрировать на себе целевую аудиторию — молодежь. В наших планах поднять не только зрелищность и посещаемость каждого матча, но и повысить узнаваемость Молодежной хоккейной лиги в целом", — отмечает пресс-служба клуба

Оценить новый образ и труды дизайнеров болельщики смогут на предсезонных турнирах с участием ХК "Рига", в частности, на молодежном Кубке мира. Турнир традиционно пройдет в России — в двух городах Свердловской области — Екатеринбурге и Верхней Пышме. Кубок мира состоится с 18 по 27 августа, но второй год подряд не приедут представители Северной Америки. В этом году в турнире выступят восемь команд из семи стран: Казахстана, Латвии, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По итогам жеребьевки Кубка мира среди юниорских команд ХК "Рига" попал в одну группу со швейцарским "Давосом", финским "Йокеритом" и российским "Авто". В другом квартете оказались российская "Красная Армия" (обладатель Кубка Харламова-2017), шведский "МоДо", казахстанские "Снежные Барсы" и чешский "Тршинец" (дебютант турнира).

Юниорский Кубок мира проводится в седьмой раз. "Рига" участововала во всех турнирах, в прошлом году фарм-клуб "Динамо" занял пятое место.

Победители Кубка мира прошлых лет:

2011 год — "Красная Армия" (Россия)

2012 год — "Садбэри Вулвз" (Канада)

2013 год — "Омские Ястребы" (Россия)

2014 год — МХК "Спартак" (Россия)

2015 год — "Юргорден" (Швеция)

2016 год — "Локо" (Россия)