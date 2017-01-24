В чемпионате Молодежной хоккейной лиги ХК "Рига" принимал в Пиньки питерский СКА-1946 и дважды уступил — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) и 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1), причем во второй игре хозяева вели 3:0.

ХК "Рига" занимает последнее место в Западной конференции и не имеет шансов на плей-офф. А вот СКА-1946 является одним из лидеров и ведет борьбу за более высокий посев.

В первом матче фарм-клуб рижского "Динамо" пропустил шайбу уже на 50-й секунде. На 18-й минуте Роберт Барановскис сравнял счет, и результат 1:1 держалась до последних минут третьего периода. На 57-й минуте питерец Петьков вывел СКА вперед. А на 59-й минуте Овечкин отправил третью шайбу в ворота Густава Григалса — 1:3. В конце матча гости остались вчетвером, "Рига" выпустила шестого полевого игрока, но счет не изменился.

В повторном матче после нулевого первого периода на 2-й минуте второго Кирилл Галоха реализовал большинство — 1:0 в пользу рижан. На 27-й минуте Паулс Свард удвоил перевес, а на 33-й Эмилс Гегерис при игре "5 на 4" изменил счет на 3:0.

На 37-й минуте Никита Милехин забросил первую ответную шайбу, а на 53-й минуте с интервалом в 45 секунд Шепитько и Милехин сравняли счет. В основное время победитель не определился — 3:3. В овертайме за 56 секунд до конца Милехин оформил хет-трик и принес победу СКА-1946.

Рижане заработали одно очко, теперь в их активе 26 пунктов (42 матча). Фарм-клуб "Динамо" последний, 15-й на Западе, отставание от "Крыльев Советов" — 6 очков.

У СКА-1946 — 96 очков, команда вышла в лидеры Запада, на 3 очка опережая "Локо" и на 6 — "Красную Армию".

Следующие матчи ХК "Рига" проведет 31 января и 1 февраля в Хабаровске против "Амурских Тигров", а потом 4-5 февраля в Южно-Сахалинске против "Тайфуна". Хабаровчане и сахалинцы, кстати, тоже выступают в Западной конференции.