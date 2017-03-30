Обладатель Кубка Стэнли-2001 канадец Хартли был утвержден главным тренером сборной Латвии в декабре прошлого года. Первые матчи под его руководством национальная команда проведет 1-2 апреля, когда в Риге примет олимпийскую сборную России. Эти матчи являются контрольными во время подготовки к ЧМ-2017.

Калвитису принадлежит около 10 процентов акций команды "Динамо" (Рига). По его словам, Хартли рассматривается среди претендентов на пост наставника "Динамо" на следующий сезон. В сезоне-16/17 рижане в чемпионате КХЛ выступали под руководством Нормунда Сейейса, который раньше являлся генеральным менеджером, но заняли в итоге предпоследнее место в лиге.

"То, что "Динамо" ведет поиски нового главного тренера, — это факт. Но какой специалист получит эту работу, покажет время. Круг потенциальных претендентов достаточно широк, среди них есть и Хартли. В его случае надо учитывать, что специалисты такого калибра востребованы и ими не разбрасываются. Кроме того, надо принимать во внимание, что тренеры высокого уровня стоят недешево. Поскольку подготовку к новому сезону КХЛ "Динамо" начнет в июле, до 15 июня вопрос с главным тренером нужно прояснить", — сказал Калвитис.

Он также заметил, что чемпионату Латвии лучше всего устроить общий турнир с Литвой и Эстонией, а количество команд в высшей лиге желательно бы увеличить до десяти (в этом сезоне участвовало 7 команд).

"Возлагаю надежды на Даугавпилс, где есть все предпосылки для команды высшей лиги", — заметил президент LHF, напомнив, что на следующей неделе в Даугавпилсе пройдут два товарищеских матча между сборными Латвии и Беларуси.

"Это второй по величине город Латвии, в нем функционирует арена с искусственным льдом, есть детские и юношеские хоккейные команды, но сейчас нет команды в высшей лиге. Матчи сборной Латвии в Даугавпилсе можно считать популяризацией хоккея в Латгалии, хотя такие игры финансово выгоднее проводить в "Арене Рига", где можно продать больше билетов, чем на арене в Даугавпилсе. Эту традицию продолжим: хоккей высокого уровня почти не видят в регионах", — сказал Калвитис.